Lännen Median kysely: Halla-aho palaa EU-parlamentista kotimaahan, myöskään Väyrynen ei pyri enää Brysseliin

Ugandan media: Kuolleen suomalaisen ruumiista löytyi lutikkamyrkkyä – Ugandan poliisin mukaan suomalaismies kuoli hapenpuutteeseen

Ugandassa kuolleen suomalaismiehen kuolinsyyksi on varmistunut myrkytystä seurannut hapenpuute, selviää Ugandan poliisin tiedotteesta. Poliisin mukaan myrkytys on saanut alkunsa erilaisten aineiden sekoituksesta, jossa on ollut mukana myös vaarallisia aineita. Lue lisää