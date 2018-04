Lännen Media selvitti, mistä aiheesta kansanedustajat tekisivät protestilaulun täksi vapuksi: ilmastotuho, silpputyöt, ruuhka-Suomi

Mikko Alatalo on huolissaan Suomen maaseudun lahoamisesta. Sanna Marin tekisi laulun pätkä- ja silpputyöläisten elämästä. Outi Alanko-Kahiluodon mielestä vappumarsseilla ei huudeta tarpeeksi luonnon tuhoutumisesta.

Mikä olisi sopiva protestilaulun aihe vappuna 2018? Lännen Media oli vapputuulella ja kysyi tätä muutamalta kansanedustajalta.

Mikko Alatalon (kesk.) mielestä tänäkin vappuna voisi laulaa maaseudun autioitumisesta. Suomen kahtiajakautuminen huolestuttaa Tampereella asuvaa kansanedustajaa.

–Osa maasta lahoaa ja toinen osa ruuhkautuu. Se ei ole välttämättä onnellinen tilanne. Minä ymmärrän kaupungistumisen, mutta tämä on jo metropolisoitumista. Kysymyksessä on kansallinen katastrofi.

Myös pienemmät seutukaupungit kärsivät. Hän ottaa esimerkiksi Pirkanmaalta Akaan ja Ikaalisen, jotka ovat vaikeuksissa, kun nuorta väkeä muuttaa pois.

Mikko Alatalo on lauluissaan puolustanut maaseutua 1970-luvulta lähtien, jolloin hän teki kolmen LP:n trilogian Siirtomaasuomen laulut. Syyskuussa ilmestyvällä uudella levyllä on kappale Tyhjien talojen maa, joka kertoo maaseudun kotien arvon romahtamisesta.

–Grynderit tahkoavat rahaa rakentamalla ihmisille pieniä koppeja kaupunkeihin. Maaseudun ihmiset joutuvat lähtemään taas evakkoon työn takia.

Alatalo on tehnyt paljon rakkauslauluja, joissa tulee esiin myös maaltamuuton henkinen ja sosiaalinen puoli.

–Tiedän kauheita ihmiskohtaloita, joissa emäntä on lähtenyt kaupunkiin ja isäntä on jäänyt pyörittämään yksin maatilaa. Viljelijäväestö on todella tiukalla, kun Valio päätti laskea maidon tuottajahintaa. Maaseudulle tarvitaan hullunrohkeita ihmisiä.

Hän toivoo, että maaseutu kuitenkin säilyy Suomessa. Esimerkiksi Ranskassa maaseutu on pyhä, koska sieltä tulevat uskonnossa tärkeät leipä ja viini.

–En minä mikään Che Guevara ole, mutta olen johdonmukaisesti puhunut eduskunnassa näistä asioista, joista olen laulanutkin.

Vihreiden kansanedustajan Outi Alanko-Kahiluodon mukaan vapusta toiseen täysin muuttumaton teema on maailman varallisuuden epäreilu jakaantuminen.

Noin 82 prosenttia kaikesta viime vuonna luodusta varallisuudesta meni rikkaimmalle yhdelle prosentille maailman väestöstä.

–Yksi mahdollinen riimi vuoden 2018 protestilauluun olisi: Toiset pakenee sotaa, toiset verottajaa.

Helsinkiläinen kansanedustaja muistuttaa, että prekariaatti on tämän ajan proletariaattia. Subjektiivinen päivähoito-oikeus ei koske työttömän eikä pätkätyöläisen lasta.

–Silpputyöläisen lapsi ei enää leiki samassa ryhmässä vakityöläisen lapsen kanssa.

Alanko-Kahiluodon mukaan maailman riistetyin luokka on kuitenkin luonto ja sen katoavat lajit. Ilmastotuhossa ei ole vastakkainasettelua. Jos luonto on häviäjäluokka, ihmiskunta on sitä myös.

–Vappumarsseilla ei silti edelleenkään huudeta kovimpaan ääneen ilmaston ja ympäristön puolesta, vaikka ilmastotuho tekee lopun niin työntekijöistä, työpaikoista kuin työnantajista.

Sdp:n varapuheenjohtaja ja tamperelainen kansanedustaja Sanna Marin keksii useita teemoja vapun protestilauluun.

–Laulun voisi tehdä työttömien sekä pätkä- ja silpputöillä itsensä elättävien ihmisten asemasta yhteiskunnassa, köyhyyden ja huono-osaisuuden periytymisestä sukupolvelta toiselle tai ilmastonmuutoksen seurauksista, Marin luettelee.