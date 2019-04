Kysely: Puolet suomalaisista poistaisi laista vaatimuksen, jonka mukaan sukupuolen muuttaminen edellyttää lisääntymiskyvyttömyyttä

Anne Nuorgam valittu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtajaksi

Juristi Anne Nuorgam on valittu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtajaksi. Nuorgam on oikeustieteiden maisteri ja saamelaiskäräjien jäsen. Hänet on nimitetty pysyvän foorumin asiantuntijajäseneksi arktisten alkuperäiskansojen, inuittien ja saamelaisten alueelta. Lue lisää