Kuusi vuotta pidätyksen jälkeen Pussy Riot on siirtynyt myllertämään Venäjän ulkopuolelle

Kuolemaan kurkannut: Tunnelin päässä oli soramonttu – Kuolemanrajalle voi viedä sairaus, suru tai seksi, ja moni vaikenee kokemuksesta vuosikymmeniä

Kuoleman porteilla ihmiset näkevät valon, viheriöiviä niittyjä, hedelmiä tai soramontun. Tutkija Miia Kontro haastatteli kuolemanrajalla käyneitä ja koosti kokemukset kirjaksi. Helvettiä tulenlieskoineen ei tuonpuoleisessa näkynyt, mutta kaikkea muuta taivaan ja maan väliltä kylläkin. Suomalaiselle taivas on usein luonto, jossa saa olla yksin. Seuraavaksi Kontro alkaa selvittää pappien kuolemakäsityksiä ja suhtautumista eutanasiaan teologian väitöskirjassaan. Aihe on mielenkiintoinen, sillä kirkon virallinen kanta eutanasiaan on tiukka ei. Lue lisää