Kuusi ihmistä pelastettiin palavasta kerrostalosta Tampereen keskustassa

Suomen on päätettävä, mitä tehdä Isis-lasten kanssa – "Meidän yhteiskunnassa ei ole tähänkään asti ajateltu, että lapset ovat syyllisiä vanhempiensa tekoihin"

Vaikka sodan pommien jylinä on hiljentynyt, äänet jatkuvat unissa. Joskus teltan lattia kastuu. Al-Holin pakolaisleirillä Koillis-Syyriassa elävillä lapsilla on takanaan konfliktin värittämä elämä, johon on kuulunut väkivallan näkemistä ja kokemista.