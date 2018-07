Kuuntele Kesäfiiliksellä-sarjan toinen osa: Anna-Kaisa Pusa rentoutuu kesärasteilla

Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa viettää kesälomaa mökkeillen Mustasaaren saaristossa.

Kiireiselle kaupunginjohtajalle kesäfiilis syntyy luonnon helmassa, lintuja kuunnellen ja uiden.

– Suunnistuksen iltarasteilla on myös tosi kivaa, kun saa liikkua luonnossa. Tänä kesänä yritän saada lapsenlapsia mukaan.

Kesällä on hyvä tyhjentää ajatuksia töistä. Anna-Kaisa Pusalla on tähän takuuvarma keino. Kuuntele, mikä se on!