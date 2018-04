Kuuden perheen asuinrakennus palaa Tampereella – kuusi ihmistä viety sairaalaan

Kuuden perheen asuinrakennus palaa Tampereella

Tampereen Pappilan asuinalueella palaa kuuden perheen asuinrakennus, ilmoittaa pelastuslaitos. Hintsankadulla palava rakennus on kaksikerroksinen rivitalo. Kaikki asukkaat on alustavien tietojen mukaan saatu pois talosta. Ainakin yksi henkilö on viety sairaalaan. Lue lisää