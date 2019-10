Kuopion kouluhyökkäyksestä epäiltyä esitetään vangittavaksi – epäilty ei näillä näkymin ole tulossa itse käräjäoikeuteen, koska on vakavasti haavoittunut

KUOPIO

Kuopion kouluhyökkäyksestä epäiltyä esitetään vangittavaksi tänään, ja vangitsemisvaatimusta käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa huomenna, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).

Käytännössä epäilty ei näillä näkymin ole tulossa paikalle käräjäoikeuteen, koska hän on vakavasti haavoittunut ja sairaalassa. Miestä epäillään murhasta ja useista murhan yrityksistä. Vangitsemisvaatimus on kuitenkin mahdollista käsitellä siten, että epäilty on sairaalassa.

Epäilty on syntynyt vuonna 1994, ja hän opiskeli Savon ammattiopistossa, jossa hyökkäys tapahtui tiistaina. Hyökkäyksessä kuoli yksi nainen ja haavoittui epäillyn lisäksi yhdeksän ihmistä. Keskusrikospoliisi ei vieläkään vahvista kuolonuhrin kansallisuutta, mutta Ukrainan suurlähetystö on aiemmin vahvistanut STT:lle, että kyseessä oli syntyperäinen Ukrainan kansalainen.

Todistajien kuulemiset vievät viikkoja

Epäiltyä kuultiin eilen, mutta poliisi ei kerro mitään keskustelujen sisällöstä.

– Epäilty on kertonut tiistaipäivän tapahtumien kulusta, mutta kuulemisen sisältöä ei tutkinnallisista syistä pystytä avaamaan, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Olli Töyräs KRP:stä tiedotteessa.

Epäiltyä tullaan kuulemaan vielä useita kertoja, kertoo rikoskomisario Jarkko Timonen KRP:stä STT:lle. Todistajien ja muiden asianosaisten kuuleminen vie Timosen arvion mukaan viikkoja.

Timonen ei kommentoinut muutoin tutkinnan etenemistä, esimerkiksi sitä, onko epäillyn käyttämän sapelityyppisen teräaseen alkuperä selvinnyt.

Hyökkäyksen uhreista oli eilen sairaalassa hoidossa viisi ihmistä, joista kaksi vakavimmin haavoittunutta oli edelleen tehohoidossa. Kuopion yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Antti Hedmanin tiedossa ei torstaina aamupäivällä ollut, että kukaan heistä olisi vielä kotiutunut.

Poliisi kaipaa edelleen silminnäkijähavaintoja, vihjeitä sekä kuva- ja videoaineistoa tiistaisesta kouluhyökkäyksestä. Tietoja ja materiaalia voi lähettää keskusrikospoliisin WhatsApp-numeroon 050 306 8875 ja sähköpostitse osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi.