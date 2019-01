Kuopion kaupunginteatteri veden vallassa, vuoto aiheuttanee rakennukselle isoja vahinkoja

KUOPIO

Kuopion kaupunginteatterissa on sattunut laaja vesivahinko, kertoo pelastuslaitos. Vettä on kolmessa kerroksessa ja sitä poistetaan parhaillaan. Päivystävän palomestarin mukaan teatterin rakenteet ja irtaimisto kärsivät isoista vahingoista, mutta tarkkaa arviota on vielä vaikea antaa.

Vuoto on saatu tukittua, mutta vettä on päässyt arviolta tuhansien neliöiden alalle niin paljon, että sitä vuotaa vähitellen alaspäin kolmen kerroksen rakenteiden läpi.

Pelastuslaitoksen mukaan vuoto joutui ilmeisesti sprinkleriputken vioittumisesta. Pelastuslaitos sai vuodosta tiedon automaattisena paloilmoituksena lauantain vastaisena yönä puoli kahden jälkeen. Teatterissa ei ollut tuolloin ketään paikalla.

Kuopion kaupunginteatteri on Itä-Suomen suurin ammattiteatteri. Rakennuksessa valmistui 2014 iso remontti, joka kesti pari vuotta.

STT