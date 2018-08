Kuollut vanhus makasi 18 tuntia hoivakodissa, ennen kuin hänet todettiin virallisesti kuolleeksi

Riskiryhmien ei kannata nyt matkustaa Espanjaan tai Portugaliin, neuvoo THL

Riskiryhmien kannattaa nyt harkita Espanjan tai Portugalin matkan siirtämistä, opastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Luvassa on tukalia lämpötiloja: suosittuihin lomailumaihin on ennustettu yli 40 asteen lämpötiloja viikonlopulle, ja jo tänään monissa paikoissa on mitattu yli 40 asteen lukemia. Uutistoimisto AFP:n mukaan Portugalissa mittari on näyttänyt jopa 45:tä astetta, ja huomenna lukeman on ennakoitu olevan vieläkin korkeampi. Lue lisää