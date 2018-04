Kuohuviini yhä vapun ykkösjuoma, vaikka samppanja ja roseeviini haastavat

THL varautuu tuhkarokkoepidemiaan – vaaravyöhykkeellä etenkin Pietarsaari ja länsirannikko

Romaniassa ja muualla Euroopassa jyllää parhaillaan tuhkarokkoepidemia. Pahin epidemia-alue on Romania, jossa on parin vuoden aikana kuollut tuhkarokkoon neljäkymmentä alle 5-vuotiasta lasta. Uhreista valtaosa on ollut rokottamattomia.