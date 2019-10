Kuntoilija voi huomaamattaan huhkia toispuoleisesti

Piuhat piiloon, metsää tilalle – vanhat pellot ja turvesuot tarjoavat hyviä mahdollisuuksia metsitykseen

Metsityksen merkitys ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on noussut vahvasti esiin viimeaikaisissa tutkimuksissa. Vaikka Suomi on yksi maailman metsäisimmistä maista, olisi täälläkin mahdollista lisätä metsäpinta-alaa ainakin jonkin verran nykyisestä. Ilmeisiä metsityskohteita ovat käytöstä poistetut maatalousmaat ja turvetuotannossa olleet suot. Näiden alueiden uusiokäyttöä on jo tutkittu muun muassa Luonnonvarakeskuksessa (Luke). Lue lisää