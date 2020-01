Kuntatyönantajat: Teknologiateollisuuden sopimuksesta ei voi suoraan ottaa mallia kunta-alalle

HELSINKI

Kuntia edustava työnantajakeskusjärjestö Kuntatyönantajat sanoo, ettei teknologiateollisuuden uudesta työehtosopimuksesta voi suoraan ottaa mallia kunta-alalle.

Teknologiateollisuuden tänään solmittua sopimusta pidetään päänavauksena, joka antaa suuntaa myös muille neuvotteluille. Siinä alan palkkoja korotetaan 3,3 prosenttia kahden vuoden aikana.

– On myönteistä, että teknologiateollisuudessa saatiin aikaan sopimus, se on sinänsä tärkeä asia. Myönteistä on myös se, että sopimuskausi on pitkä. Teknologiateollisuuden ratkaisua ei kuitenkaan voi suoraan rinnastaa kunta-alalle, sanoo Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Jalosen mukaan teknologiateollisuuden kaltainen ratkaisu olisi kunta-alalle hyvin kallis nykytilanteessa.

– Kuntatalous on tällä hetkellä historiansa huonoimmassa jamassa. Teknologiateollisuuden kaltaiset palkankorotukset merkitsisivät noin 660 miljoonan euron kasvua palkkakustannuksiin, mikä olisi hyvin kallis ratkaisu, Jalonen sanoo.

Kunta-alan neuvotteluista odotetaan vaikeita

Kunta-alan neuvottelut alkavat varsinaisesti 14. tammikuuta, ja kaikki kunta-alan sopimukset päättyvät maaliskuun lopussa. Sopimusten piirissä on 420 000 ihmistä.

Jalonen odottaa neuvotteluista hyvin vaikeita. Useat kunta-alan työntekijäliitot ovat ilmoittaneet tavoittelevansa työehtosopimusneuvotteluissa vientialojen määrittämää yleistä linjaa korkeampia palkankorotuksia.

– Kunnilla ei nykytilanteessa todellakaan ole varaa mihinkään ylimääräisiin palkankorotuksiin. Pitää myös muistaa, että kuntatyönantajan eläkemaksu on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin yksityisillä työnantajilla, mikä tekee yli 700 miljoonaa euroa vuodessa. Näin ollen työn hinta on kunta-alalla lähtökohtaisesti kalliimpi kuin yksityissektorilla.

Teknologiateollisuuden sopimuksessa luovuttiin kiky-tunneista. Jalonen korostaa, että niidenkin osalta kunta-alan tilanne on erilainen.

–Kilpailukykysopimus ja kiky-tunnit ovat kunta-alalla toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa sisällä. Kuntatyönantajat lähtee siitä, että ne on tarkoitettu pysyviksi ratkaisuiksi. Teknologia-alan sopimus oli erityistapaus tässä suhteessa, koska siinä ne olivat määräaikaisia, hän sanoo.