Kun luuta heilui Hollywoodin mustan listan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Trumbo

Kylmän sodan Neuvostoliitossa ja Amerikassa kriittisiä tekijöitä sysättiin pannaan ja vankilaan. Jay Roachin terävässä satiirissa muistellaan Hollywoodia ja käsikirjoittaja Dalton Trumboa. Breaking Bad -sarjan Bryan Cranston tulkitsee roolin tutulla, ärhäkällä energiallaan. Helen Mirren on hänen herkullisen hirveä vastustajansa, juorukuningatar Hedda Hopper. Vahvaa joukkoa jatkavat Diane Lane ja Louis C.K. Ensiesitys. (USA 2015)

Yle Teema & Fem keskiviikkona kello 21.30

Suomisen taiteilijat

Bob Geldof järjesti tarunhohtoisen Live Aid -tapahtuman kesällä 1985, mutta Suomisen Olli ja Pipsapa yhdistivät viihteen ja hyväntekeväisyyden jo kesällä 1943. Orvo Saarikiven ohjaamassa perhekomediassa Lasse Pöystin ja Maire Suvannon sisaruskaksikko keksivät kohentaa sotalesken taloudellista asemaa ja kanssaihmisten mieltä ohjelmallisilla iltamilla. Ikävä kyllä vaarin esitelmää Italian renessanssista ei kuulla kokonaan. (Suomi 1943)

TV1 keskiviikkona kello 13.10

I Am Legend

Tappavan viruksen autioittama ja villieläinten valtaama New York on puhutteleva näky. Will Smith vaeltaa sen raunioituvia katuja pohjattoman yksinäisenä ihmisasukkaana, tutkija Robert Nevillenä. Francis Lawrencen ohjaama dystopia tarjoilee niin vahvat alkuminuutit, ettei se myöhemmin pysty enää niitä ylittämään. Juoni tuo vastaan hyvinkin arvattavia käänteitä ja tehostepitoista scifi-jännää tyypillisine monstereineen. (USA 2007)

Nelonen keskiviikkona klo 21.00