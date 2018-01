Kun balettitähden jalka kestää, mutta ei mieli – Natalie Portman tulkitsee sävykkäästi

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme tiistain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Black Swan ***

Baletissa ihminen uhmaa painovoimaa, aikaa ja oman ruumiinsa rajoituksia. Vaikeata on kuvitella sopivampaa lajia tarinaan, jossa mieli murtuu taakan alla. Darren Aronofskyn jännitysdraama ponnistaa lujalta parketilta. Natalie Portman tulkitsee sävykkäästi ballerinan täydellisyydentavoittelua. On harmi, että ohjaajalla on lopulta vähän mitään omaa sanottavaa. Roman Polanskin Inho (1965) sai vain kulturellit kääreet. (USA 2010)

Sub tiistai 9.1. klo 21.00

National Treasure – Kansallisaarre ***

Da Vinci -koodin menestyskaavaa kopioivat muutkin kuin kirjailija Dan Brown itse. Jon Turteltaubin seikkailussa toistetaan tutut jutut salaisuudesta ja historiallisesta humpuukista. Letkeämmin se toimii kuin vaikkapa Da Vinci -koodin filmiversio. Nicolas Cage on aarteenetsijä, joka saa tärkeitä johtolakoja Yhdysvaltojen itsenäistymisen ajoilta. Brown lainaili ideaa kirjassaan Kadonnut symboli. (USA 2004)

Nelonen tiistai 9.1. klo 21.00

Leningrad Cowboys Meet Moses **

Leningrad Cowboys on (tai oli) nostalginen rock-karnevaali, jossa Sakke Järvenpään ja Mato Valtosen omaperäisesti vinksahtanut mielikuvitus rönsyää. Aki Kaurismäki on ohjaaja, joka karsii elokuvistaan pois kaiken ylimääräisen. Näiden kahden liitto ei ollut taivaassa kuulutettu. Ensimmäisessä Cowboys-elokuvassa pokerinaamainen huumori kutkutti. Tässä tarinassa se vaihtuu yskäksi. (USA 1994)

Yle Teema & Fem tiistai 9.1. klo 22.00