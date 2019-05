Kumpula-Natri komissaariehdokkaista: En lähde ohjeistamaan Rinnettä

Guardian: Uusi brexit-puolue saamassa lähes 28 prosenttia äänistä Britanniassa

Britanniassa uusi Brexit-puolue on saamassa hieman alle 28 prosenttia eurovaalien äänisaalista, kirjoittaa Guardian. Kun äänet on laskettu kolmella äänestysalueella 12:sta, Nigel Faragen luotsaama EU-vastainen puolue on saamassa parlamenttiin seitsemän paikkaa. Lue lisää