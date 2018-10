Kuluttajien syyllistäminen ei auta ilmastoa, sanoo tutkija – Paras tapa on painostaa poliitikkoja: "Ilmastonmuutos tarvitsee omat karvalakkilähetystönsä"

Ilmastonmuutoksen torjuntaa ei pidä sysätä vain kuluttajien vastuulle. Kulutuksen ja päästöjen hillitsemisessä tärkeimmät ratkaisut ovat poliittisia, sanoo kulutustutkija, Aalto-yliopiston apulaisprofessori Henri Weijo .

Jos kuluttajan valinnat korostuvat liikaa, poliitikkoihin ei kohdistu riittävästi painetta tehdä kestävämpää ilmastopolitiikkaa.

Weijon mukaan ilmastonmuutos aiheuttaa ihmisissä syyllisyydentunnetta, joka laukeaa, kun he tekevät arjessaan ilmastoystävällisiä valintoja. Ilmaston kannalta syyllisyydentunne menee hukkaan.

–Se pitää kanavoida kohti päättäjiä ja kysyä, mitä nämä aikovat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Weijo sanoo, että poliitikot eivät osaa reagoida kulutustrendeihin. Mutta jos äänestäjät ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta, poliitikot kyllä reagoivat.

–Miten kansanedustaja huomaa, että ihmiset yrittävät olla eettisempiä kuluttajia? Kokeeko hän, että jos nyt teen luonnon puolesta hyvän päätöksen, minua kiitetään uurnilla, kulutustutkija kysyy ja vastaa saman tien kysymykseensä.

–Ilmastonmuutos tarvitsee omat karvalakkilähetystönsä.

Valistus kääntyy helposti itseään vastaan

Kuluttajan vastuun korostamisessa on vaarana, että se kääntyy itseään vastaan.

Yhdysvalloissa ilmastokeskustelu alkoi toden teolla toistakymmentä vuotta sitten. Alku oli lupaava. Demokraatit ja republikaanit ajoivat molemmat ilmastopolitiikkaa, mutta sitten keskustelu kärjistyi.

Republikaanien äänestäjät kokivat, että heistä haettiin selkävoittoa. Olisi pitänyt muuttaa koko kulttuuri-identiteetti ja kääntyä vihreäksi, muuten ei voi taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Kansa jakautui kahtia ilmastotoimien kannattajiin ja vastustajiin.

–Ilmastomoralismin ongelma on, että kukaan ei tee tarpeeksi. Jos ajat autolla tai lämmität saunaa, syytetään tekopyhäksi. Siitä helposti seuraa, että moni ei uskalla tehdä mitään.

Weijo sanoo vierastavansa ympäristöjärjestöjen tyyliä saarnata ilmastonmuutoksesta ja kuluttajan vastuusta. Tavallinen kansalainen on huolissaan ilmastosta, mutta ei halua heti pistää koko identiteettiään uusiksi.

–Ihmiset ovat sopeutuvaisia. Kun bensan hinta nousee, siihen mukautuu. Mutta jos kokee, että pitää muuttaa koko ajattelutapa, se on monelle liikaa.

Kulutus vaihtaa paikkaa

Yksittäisen kuluttajan mahdollisuudet vaikuttaa ympäristöön ovat Weijon mukaan rajalliset. Suurimmat päästölähteet ovat asuminen ja liikenne.

–Asunto on pakko lämmittää, eikä autosta voi luopua, jos lapset pitää viedä autolla kouluun. Kun on kerran ajautunut tiettyyn elämäntilanteeseen, siitä on hankala pyristellä pois muutamalla kulutusvalinnalla.

Kulutustottumusten muutokset ovat vain harvoin muuttaneet markkinoita ympäristöystävällisempään suuntaan, ja silloinkin luontoa säästävä vaihtoehto on säästänyt myös valmistajan kustannuksia. Tai uhraus on ollut niin pieni, että yrityksen on kannattanut tehdä se.

Weijon mukaan kulutuksella on lisäksi taipumus vaihtaa paikkaa. Jos bensiinin kulutus vähenee yhdellä markkina-alueella, sen hinta laskee ja polttoainetta käytetään enemmän muilla markkina-alueilla. Kulutuksen pienentyminen yhdellä alueella ei siis vielä pienennä maailman öljyntuotantoa.

–Öljykentät ovat kannattavia niin kauan, kun tuottaja saa tietyn hinnan. Hiiliverot ja varsinkin ehdotetut öljyverot leikkaisivat tuottajan saamaa hintaa, kun valtiolle jää suurempi osa. Se tekisi osasta öljykenttiä kannattamattomia.

Nuukailukin torjuu ilmaston lämpenemistä

Kaikesta huolimatta kuluttajan kannattaa tehdä ilmastoystävällisiä valintoja - kunhan ei unohda vastuutaan äänestäjänä, kehottaa kulutustutkija Henri Weijo.

Ilmastoystävälliset tuotteet ovat yleensä kestäviä ja tyylikkäitä. Ilmastoystävällinen ruoka on puolestaan terveellistä ja sen makukin paranee koko ajan. Ilmastoystävällinen kulutus on lisäksi totuttelua tulevaan.

–Jos saadaan iso pyörä pyörimään ilmastonmuutosta vastaan, näistä tuotteista tulee valtavirtaa.

Hän myös muistuttaa, että ilmastoteko ei aina tarkoita radikaalia muutosta. Joku voi vaihtaa lihan nyhtökauraan, mutta joku toinen on syönyt jo muutenkin koko elämänsä kaurapuuroa. Tässä kohtaa julkista keskustelua on Weijon mielestä syytä korjata.

–Etenkin suomalaisen vanhemman väestön tyyli olla pihi ja syödä lautanen aina tyhjäksi on tässä mielessä aina ollut ilmastoteko.