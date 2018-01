Kuitit ja kirjeet avaavat kokonaisen elämän – ja yhden aikakauden

Dok: Oscar, Greta ja heidän kotinsa ****

Mitä jäi jäljelle Oscar ja Greta Björkistä? Mitä jää jäljelle minusta?

Tom Alandhin kellarissa oli lähes 40 vuotta pahvilaatikko, jossa oli kaikki, mitä hänellä on jäljellä kasvattivanhemmistaan Oscarista ja Gretasta. Tom asui heidän luonaan kuusi vuotta, mutta yhteys säilyi aina kasvattivanhempien kuolemaan saakka.

Dok-sarjassa nähtävä ohjelma on sympaattinen, nostalginen ja haikea. Taitavasti tehty ohjelma näyttää, miten yksityinen on yleistä.

Ohjelma kuljettaa mukanaan menneisyyteen, jossa Oscar merkitsi tarkasti ylös kaikki menot ja allakkaan säätiedot ja tehdyt työtunnit. Greta ahersi keittiössä ja hoiti pihaa. Tarkka taloudenpito ja säästäväisyys olivat arkea.

Lähes kaikissa muissa taloissa asui lapsia mutta Björkien omakotitalossa ei ennen kasvattipoika Tomia.

Pahvilaatikossa on tallella tavallista historiaa, kuten Björkien ensimmäinen televisiolupa vuodelta 1966. Laatikossa on myös neiti Greta Nilssonin ihania kirjeitä Oscarille seurusteluajoilta 1920-luvulta.

Juuri tavallisten ihmisten arkisen elämän jäljet tekevät ohjelmasta kiinnostavan, läheisen.

Alandh ei ole ensimmäistä kertaa dokumenttielokuvan teossa. Hänellä on takanaan pitkä ura televisiossa Ruotsissa. Lisäksi hän on tehnyt useita kymmeniä dokumenttielokuvia. Oscar och Greta och huset de byggde on valmistunut vuonna 2017.

Yle Teema & Fem perjantai 26.1. klo 18.30