Kuinka merkittävän salkun Jutta Urpilainen saa EU-komissiossa? Puheenjohtaja paljastaa jaon tänään

Norjassa tuli jälleen ilmi mystisiä koirien sairastumisia ja lisää kuolintapauksia

Norjassa on jälleen ilmoitettu joitakin uusia koirien sairastumisia. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että maan elintarvikeviranomaisen mukaan maassa on todettu 5–6 koiran sairastuneen tuntemattomaan tautiin viime yönä ja niistä kaksi on jo kuollut. Lue lisää