Kristillisdemokraatit korostivat puhuneensa vanhusasiaa kauan – Puolue esitti jo syksyllä tuhatta lisähoitajaa ja keräsi kesällä nimiä vanhusasiavaltuutetun saamiseksi

Puheenjohtaja Sari Essayah valoi ehdokkaisiin ja aktiiveihin vaali-intoa Hämeenlinnan Aulangon kampanja-avauksessa. Puolue odotti jysäystä eli vaalivoittoa.

Kristillisdemokraatit oli ainoa puolue, jolla oli syksyn vaihtoehtobudjetissaan tuhannen uuden hoitajan palkkaaminen vanhustenhoitoon.

Vaihtoehtobudjetit ovat eduskunnan oppositiopuolueiden esityksiä, minkälainen budjetti pitäisi tehdä.

Puheenjohtaja Sari Essayah sanoi Hämeenlinnan Aulangolle vaalikampanja-avaukseen kokoontuneelle puolueväelle, että kristillisdemokraateille vanhusten hyvä hoito on ollut tärkeä teema jo ennen viime viikkojen kohua ja vaalinalusaikaa.

Vahva alue Häme oli hyvä paikka nostattaa vaalihenkeä, koska viimeisimmässä alueellisessa puoluekannatuskyselyssä kristillisdemokraattien kannatus oli Hämeessä 7,7 prosenttia eli enemmän kuin vihreillä ja vasemmistoliitolla. Puolueväki odotti valtakunnallisestikin vaalivoittoa, jysäystä, joka oli kristillisdemokraattien nimiväännös perussuomalaisten jytkylle.

Uusien hoitajien perehdyttäminen tärkeää

Vaihtoehtobudjetissa tuhannen uuden hoitajan palkkaamisen lisähinnaksi puolue laski 50 miljoonaa euroa.

–Valtiovarainministeriössä laskettiin, että 0,7 hoitajamitoituksen saavuttamiseen tarvittaisiin 4 000 uutta hoitajaa. Heti tuota hoitajamäärää ei saada, mutta sitä on hyvä tavoitella. Kannatamme 0,7 hoitajan mitoitusta, Essayah sanoi.

Essayahin mukaan pitää varmistaa, että uudet hoitajat saavat lähityönohjausta.

–Pelkkä hoitajamäärä ei auta, jos uusia hoitajia ei perehdytetä kunnolla. Nythän voi olla, että esimies vastaa useasta hoitokodista ja lähiohjaus puuttuu.

Essayah sanoo, että jo viime kesänä kristilliset kiersivät toreilla keräämässä nimiä vanhusasiavaltuutetun saamiseksi.

–Nyt muitakin puolueita on tullut kannattamaan valtuutettua. Syksyllä julkaisimme senioriohjelman, jossa oli neljä takuuta: hygieniatakuu, ruokailutakuu, ulkoilutakuu ja yhteisötakuu.

Ulkoilutakuu tarkoittaa, että jokainen vanhus pääsee ulkoilemaan vähintään kaksi kertaa viikossa. Yhteisötakuu turvaa vanhoille pariskunnille saman hoitopaikan ja läheiset ihmissuhteet.

Kristilliset esittäneet kannustavaa perusturvan mallia

Moni kristillisdemokraatti toisti, että puolue on puhunut monesta asiasta ensimmäisenä, muut puolueet ovat sitten kopioineet perässä. Tästä esimerkkinä mainittiin vanhusasioiden lisäksi puolueen kannustavan perusturvan malli.

Kristilliset ei kannattanut hallituksen aloittamaa perustulokokeilua, jonka alustavat tulokset julkistettiin perjantaina. Essayahin mukaan heille oli päivänselvää, että vastikkeeton perusturva ei kannusta ketään työnhakuun.

Entinen pitkäaikainen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen sanoi, että tällä kaudella eduskunta on kansalaisaloitteiden takia saanut käsiteltäväkseen paljon arvokysymyksiä kuten eutanasia. Tulevalla kaudella kristillisdemokraattisille arvoille on Räsäsen mukaan tarvetta vanhuspolitiikassa, varhaiskasvatuksessa ja lapsiperheiden asemassa. Kun pääosa puolueista on kilvan esitellyt perhevapaamallejaan, kristilliset on pitänyt kiinni näkemyksestä, että perheiden pitää saada itse päättää. Isien ja äitien perhevapaakiintiöitä ei tarvita.

Fakta: KD-linjauksia

– 1000 uutta ammattilaista päivähoitoon.

– Päiväkotien henkilöstömitoitus on korjattava ennen kuin varhaiskasvatuksen laajentamista voidaan suunnitella.

1000 uutta poliisia

– Seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksia kovennettava.

– Omaishoidon tukeen korotus ja verovapaaksi.

– Leikkaukset kansaneläkkeisiin peruttava.

– Lapsilisään 1000 euroa vauvarahaa kertakorvauksena.

Sote

– Mikäli sote-uudistus ehtii eduskunnan päätettäväksi, kd:n ryhmästä Sari Essayah, Peter Östman ja Antero Laukkanen ovat sanoneet äänestävänsä sitä vastaan.

– Lääkärikansanedustajat Päivi Räsänen ja Sari Tanus odottavat, mitä perustuslakivaliokunta alkuviikosta sanoo ja minkälainen lopullinen esitys on. Valinnanvapaus vaatii heistä muokkausta.