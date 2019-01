Intercityjunan vaunu "rytkähti" oudosti oikoradalla – Otkes: Kummallinen juttu

Suomalaiskeksintö ohjaa lasten hyväksikäyttökuvia Tor-verkosta hakevia hillitsemään himojaan — Apu tavoittaa päivittäin nyt satoja henkilöitä ympäri maailmaa

Moni lapsista seksuaalisesti kiinnostunut jättää avun hakematta julkisen netin puolella kiinnijäämisen pelossa. "On tärkeää olla demonisoimatta henkilöitä, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin, jotta he uskaltavat hakea apua", sanoo erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Pelastakaa Lapset -järjestöstä. Lue lisää