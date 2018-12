Koulupojan murhasta Helsingin Arabianrannassa epäiltyä esitetään vangittavaksi

HELSINKI

Helsingin käräjäoikeudessa puidaan iltapäivällä koulupojan murhasta epäillyn miehen vangitsemista. Poliisi esittää 36-vuotiasta miestä vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Vangitsemista puitaneen ilman yleisöä.

Alakoululainen poika kuoli epäillyn henkirikoksen uhrina Helsingin Brysselinkadulla myöhään jouluaattona. Teosta epäilty ei ole Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan kirjoilla osoitteessa, jossa henkirikos tapahtui, vaan hänellä on osoite Espoossa.

Tutkinnanjohtajan mukaan rikosnimikkeenä on murha, koska tekotapa on ollut erityisen raaka ja julma ja rikoksen kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi.

Poliisi on ollut tapauksesta varsin niukkasanainen ja aikoo kertoa siitä lisää heti vangitsemiskäsittelyn päätyttyä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth totesi torstaina, että uhrin omaiset ovat erittäin järkyttyneitä. Heille on järjestetty kriisiapua, ja heidän kuulemisensa oli torstaina vielä kesken.

STT