Koulujen päättäjäisjuhlinta sujui rauhallisesti ympäri maan – kolea sää hillitsi ulkojuhlintaa

HELSINKI

Koulujen päättäjäisviikonlopun juhlinta sujui rauhallisesti, kerrotaan poliisilaitoksista ympäri maan sunnuntain vastaisena yönä. Lauantai-ilta eteni tavanomaisen päättäjäisviikonlopun tapaan, paikoin sateinen sää teki juhlinnasta edellisvuosia rauhallisempaa.

Helsingin poliisin mukaan puoli kolmen aikaan yöllä kaupungilla oli liikkeellä enää lähinnä yksittäisiä nuoria.

– Melkein rupeaa olemaan tämän illan osalta bileet ohi. Ravintoloissa nyt toki keskustassa porukkaa vielä sisällä on, mutta ulkosalla rupeaa olemaan kaikki ohi, kertoi yleisjohtaja, komisario Timo Viipuri Helsingin poliisista.

Poliisista arvioidaan, että sateinen ja melko kolea sää hillitsi juhlintaa.

– Jos olisi ollut 25 astetta lämmintä, tilanne olisi voinut olla eri, mutta nyt oli hyvin rauhallista.

Helsingin poliisi kertoi Twitterissä, että päättäjäisviikonlopun järjestyshäiriöt ovat vähentyneet Helsingissä vuosi vuodelta.

Poliisi ja nuorisotyöntekijät tehovalvoivat tänä vuonna monilla paikkakunnilla paikkoja, joihin nuorten tiedetään kokoontuvan.

"Päihtyneitä on tavattu, lastensuojeluilmoituksia on tehty"

Tampereellakin koulujen päättäjäisilta sujui verrattain rauhallisesti edellisvuosiin nähden. Perinteisessä juhlintapaikassa Pyynikin rannassa oli illalla tuhansia nuoria juhlimassa, mutta suuri osa lähti pois jo ennen puoltayötä.

Jyväskylässä juhlinta keskittyi illalla etenkin Tuomiojärvenrantaan, jossa oli parhaimmillaan satoja nuoria. Kolmelta yöllä Sisä-Suomen poliisi kertoi, että Jyväskylässäkin juhlat ovat jo alaikäisten koulunsa päättäneiden osalta pääosin ohi, täysi-ikäiset jatkoivat vielä juhlintaa keskustassa.

Turussa juhlinta oli puoli kolmen aikaan vielä käynnissä ja poliisilla oli runsaasti tehtäviä. Juhlinta oli kaikkiaan sujunut sielläkin rauhallisesti.

– Partiot ovat kohdanneet nuoria. Muutamia on viety selviämistiloihin, alaikäisten alkoholijuomia on kaadettu maahan, Lounais-Suomen poliisilaitoksesta kerrottiin.

Käytännössä koko illan jatkunut sade piti Turussa monet nuoret juhlimassa sisätiloissa.

Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä ei ollut tapahtunut mitään normaaliin päättäjäisviikonloppuun nähden poikkeavaa.

– Nuorien juhlintaa on seurattu, päihtyneitä on tavattu, lastensuojeluilmoituksia on tehty. Mutta kohtuullisen rauhallisesti kaikki on sujunut. Tehtäviä on kaiken kaikkiaan ollut paljon, mutta tilanne on ollut hallinnassa, kertoi vanhempi konstaapeli Marko Kousa Hämeen poliisista.

– Nuorten kokoontumispaikat ovat olleet tiedossa ja niitä painopistepaikkoja on valvottu johdetusti.

Oulussakin tilanne oli jo rauhoittunut kello kahden jälkeen. Illan ja yön aikana ei ollut tapahtunut mitään erityistä. Oulussakin viileä sää oli rauhoittanut juhlintaa.

– Nuorisoa on tietysti liikenteessä normaalia enemmän, mutta mitään maata kaatavaa täällä ei ole tapahtunut, kertoi vanhempi konstaapeli Petri Puranen.

– Partioita on vapaanakin Oulun kaupungin alueella, mikä on aina hyvä merkki.