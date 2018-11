Kotipizza säilyy suomalaisena, eikä yrityskauppa vaikuta pizzeriayrittäjiin – "Rahallinen tarjous on kova"

Suomi haluaa kaapata oman siivunsa kasvavasta avaruusliiketoiminnasta

Avaruuden kaupallinen hyödyntäminen on viime vuosina helpottunut ja halventunut tuntuvasti, kun piensatelliitit ovat kehittyneet ja markkinoille on tullut yksityisiä laukaisupalveluja. Suomikin haluaa tästä kasvavasta markkinasta oman osuutensa, ja suunnitelmia on hiottu avaruusliiketoimintaa selvittäneessä työryhmässä. Lue lisää