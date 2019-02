Kotihoidossa olevien määrä kasvanut tuhansilla vain parissa vuodessa – hoitoyksiköt jakautuvat kahtia: on sekä erittäin hyviä että ongelmallisia hoitoyksiköitä

Mitä suomalaisten vanhusten hoidon laadun turvaamiseksi pitäisi tehdä? Parantaa erityisesti pääsyä nopeasti oikeisiin palveluihin sekä kotihoitoa kirjoittavat THL:n johtavat asiantuntijat Sari Kehusmaa ja Teija Hammar .

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt tutkimustensa pohjalta parannusehdotuksia vanhusten hoitoon ja hoivaan. Kehusmaa ja Hammar nostavat esille sen, että vanhusten olisi päästävä nopeasti tarvitsemiinsa palveluihin. Tätä varten he tarvitsevat ohjausta

–Iäkkäille tarvitaan keskitettyä asiakasohjausta, joka varmistaa, että asiakas saa tarpeen mukaiset palvelut ja joka seuraa vanhuspalvelujen menoja ja niiden muutosta, THL listaa.

Parannuksia pitäisi tulla myös kotihoidon henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen, jotta ikäihmisten toimintakyky säilyisi pidempään. Tätä varten tarvittaisiin myös enemmän kotiin tuotavia tai etäyhteydellä toimivia terveyspalveluita. Omaishoitajien jaksamiseen toivotaan myös satsauksia.

Viime vuosina vanhuspalveluissa on siirrytty laitoshoidosta kohti kotihoitoa. Kahden vuoden aikana kotihoidon päivittäinen asiakasmäärä on noussut 4 000:lla ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden määrä laskenut 700 henkilöllä.

Vanhuspalveluita tarvitsevien määrä kuitenkin kasvaa koko ajan, nykyisin heitä on noin 93 000.

Kotihoidon palveluja ei ole kuitenkaan kaikilla alueilla riittävästi. Kotihoidossa asiakkaat ovat lisäksi entistä heikkokuntoisempia. Osa kotihoidossa olevista käy toistuvasti päivystyksessä.

Yhtenä ongelmana on se, etteivät alan työpaikat kiinnosta tarpeeksi. Työ on usein raskasta eikä palkka ole suuri.

Palkkojen korottamiseen tai lisähenkilöstön palkkaaminen ei kuitenkaan ole ottanut tuulta alleen, koska säästöpaineet ovat monissa kunnissa olleet suuria.

Sote-uudistus ei lisää käytettävissä olevan rahan määrää, joten samat ongelmat tulevat olemaan tulevilla maakunnillakin, jos sote-uudistus toteutuu.

THL:n tutkimusten mukaan vanhusten hoito on Suomessa yleisesti ottaen hyvällä tolalla, mutta vaikeuksiakin toki on.

–Meillä on sekä julkisella että yksityisellä puolella (ympärivuorokautisessa hoidossa) erittäin hyviä yksiköitä ja niitä, joilla on ongelmia. Esimerkiksi meillä on kansainvälisestikin katsoen erittäin osaava henkilökunta. Valtaosa ongelmista johtuu henkilöstömitoituksen riittämättömyydestä suhteessa asiakasrakenteeseen riippumatta siitä, onko palveluntuottaja yksityinen vai julkinen, THL kertoo.