Kotigeenitestit ovat hauskoja, mutta aivan kaikkea ne eivät paljasta

Yksityisten ihmisten teettämä geenitestaus on kasvuala. MIT Technology Reviewin mukaan jo yli 12 miljoonaa ihmistä on lähettänyt oman dna-näytteensä yksityisille tutkimusyhtiöille analysoitavaksi. Määrä yli kaksinkertaistui vuoden 2017 aikana.

Itse homma on varsin yksinkertainen: ihminen ottaa itseltään joko sylki- tai poskisolunäytteen ja postittaa sen alan yritykseen. Yritys analysoi näytteen dna:n joko omassa tai alihankkijansa laboratoriossa ja lähettää vastauksia ihmisen perimästä.

–Testejä on kolmentyyppisiä, kertoo geneettisen sukututkimuksen asiantuntija, tietokirjailija Marja Pirttivaara .

Näistä ensimmäisen, Y-kromosomin dna-testin, voi tehdä vain miehille, ja lopputulos näyttää sukupuun isälinjan (isä, isänisä, isoisän isä...). Toinen, mitokondriotesti, sopii sekä naisille että miehille, ja siitä paljastuu sukupuun äitilinja.

–Kolmas testityyppi on autosomaali-dna, jossa katsotaan, kenen kanssa yhteistä perimää on niin paljon, että ihmisiä voidaan kutsua serkuiksi. Tämä testi on sekä miehille että naisille, Pirttivaara jatkaa.

Osa geenitesteistä kertoo terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa.

Tuloksilla on toki rajansa. Niin isä- kuin äitilinjatestitkin kertovat varsin pienestä osasta ihmisen sukua, sillä esivanhempiemme määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Jokaisellahan on kaksi biologista vanhempaa, neljä isovanhempaa ja niin edelleen. Kaksi oksaa tästä puusta on kovin vähän.

–Kun menee jonkin aikaa taaksepäin, jokainen tietyllä ajanhetkellä elänyt ihminen, jolla on nykyään jälkeläisiä, on kaikkien nykyään elävien ihmisten esivanhempi, kertoo populaatiogenetiikan tutkija Elina Salmela Helsingin yliopistosta.

Joidenkin laskennallisten mallien mukaan jokainen noin 1?000 vuotta sitten elänyt eurooppalainen on sukua joko kaikille nykyeurooppalaisille tai ei kenellekään meistä. Tämä tarkoittaa siis yhteistä sukupuuta, ei yhteistä perimää, sillä dna ei periydy tasaisesti kaikilta esivanhemmiltamme, vaan se voi kadota osittain.

Lisäksi mallinnus edellyttää, että väestö on liikkunut tarpeeksi.

–On vaikeaa arvioida, mitä "tarpeeksi" tarkoittaa, mutta aika pienet määrät riittävät siihen, että näin voi päätellä.

Maksullisia geenitestejä on ollut verkossa tarjolla toistakymmentä vuotta. Tulokset ovat luotettavia, mutta vaikeasti tulkittavia ilman asiantuntijaa. Joskus ne voivat myös yllättää.

Elina Salmela toivookin, että ihmiset harkitsivat, haluavatko testata dna:nsa.

Bioetiikan asiantuntijat varoittavat myös tietosuojasta. Vaikka henkilötunnuksia tai muita tunnistetietoja ei kysytä ja tallenneta, geenitietoa saatetaan silti pystyä yhdistelemään tunnistettavasti.