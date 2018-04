Korkein oikeus korotti 13-vuotiaan kanssa seksiä harrastaneen tuomion ehdottomaksi vankeudeksi

Teiden kelirikkotilanne vaikein 20 vuoteen – Loppuvuoden sateet ja kevään lämpöaalto tekivät tuhoja

Maanteiden kelirikkotilanne on tällä hetkellä vaikein 20 vuoteen, kertovat Liikennevirasto ja liikenneministeriö. Kevään lämpöaalto on aiheuttanut kelirikkoa koko maassa. Jo nyt painorajoituksia on noin 4 000 soratiekilometrillä, ja rajoitusten määrä todennäköisesti vielä kasvaa. Lue lisää