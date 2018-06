Konkaridiplomaatit: Suomi on valmis järjestämään Trumpin ja Putinin huippukokouksen äärimmäisen lyhyellä varoitusajalla

Suomesta tulee kesän aikana maailmanpolitiikan polttopiste, sillä Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit ovat Fox Newsin mukaan valinneet kokouspaikakseen Helsingin.

Virallista tietoa kokousajasta ja vahvistusta paikasta odotetaan molemmilta mailta myöhemmin torstaina. Asiasta kertoi ensin Foxin valkoisen talon kirjeenvaihtaja John Roberts.

Kyseessä on Donald Trumpin ja Vladimir Putinin merkittävin tapaaminen tähän saakka.

Ensin tieto ulkopolitiikan ylimmällä johdolla

Kun huipputason tapaamista valmistellaan, ensin tieto Suomessa tulee ulkopolitiikan ylimmälle johdolle, kertovat entiset suurlähettiläät Jukka Valtasaari ja Hannu Himanen.

–Suomessa tieto on presidentin kansliassa ja ulkoministeriössä, he molemmat sanovat Lännen Medialle.

Sen jälkeen suunnitteluun otetaan mukaan turvallisuusviranomaiset kuten poliisi. Molemmilta kokousmailta tulee tiukat turvallisuusvaatimukset kokouspaikalle.

–Kun George Bush ja Mihail Gorbatshov tapasivat presidentinlinnassa Helsingissä vuonna 1990, ikkunoihin vaihdettiin määräpaksuiset turvalasit, kertoo tapaamisen järjestämiseen osallistunut entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Valtasaari.

Bill Clinton ja Boris Jeltsin taas tapasivat Mäntyniemessä vuonna 1997.

Suomi valmis nopeisiin järjestelyihin

Suomi on Valtasaaren ja Himasen mukaan valmis järjestämään tällaisen huippukokouksen erittäin lyhyellä varoitusajalla.

–Kohdemaa voi toimia vain niiden reunaehtojen mukaan, mitä annetaan. Ei ole mitään absoluuttisia aikarajoja. Voidaan toimia muutaman päivän varoitusajalla, sanoo entinen Venäjän suurlähettiläs Himanen.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei diplomatiassa mikään ole varmaa ennen kuin se on varmaa – eikä välttämättä sittenkään.

Aiemmissa huipputapaamisissa Suomeen tuli samalla valtavat määrät molempien maiden turvallisuushenkilökuntaa ja ulkomaista mediaa. Se voi aiheuttaa melkoisen tungoksen Helsingin hotelleissa.

Tapaaminen Suomelle hyödyllinen

Yksi hyöty itse kokouspaikan valinnassa paljastuu heti. Molemmat maat luottavat Suomen kykyyn järjestää tällainen kokous ja Suomeen kokousympäristönä.

–Tässä testataan Suomen kykyä tarjota palveluksia. Siihen kuuluvat nopeus ja tehokkuus. Paikan valinnassa olennainen kysymys on, että se on ongelmaton eikä itsessään vaikuta kokouksen asialistaan, Himanen sanoo.

Kokous on pitkäjänteisen suomalaisen diplomaattisen työn tulos sekä Yhdysvalloissa että Venäjällä.

–Esimerkiksi presidentin [Sauli Niinistö] vierailun jälkeen Trumpilla on hyvä kuva meistä ja henkilöluottamus. Putinille Helsinki on tuttu paikka, Valtasaari kertoo.

Tärkeintä eivät tulokset, vaan itse tapaaminen

Tapaamisessa ei keskustella Suomesta eikä se välttämättä johda merkittäviin tuloksiin. Asialistalla lienevät Valtasaaren arvion mukaan Ukraina, Syyria ja ydinaseet, joissa molemmat maat omat törmäyskurssilla.

Valtasaari ihmettelee sitä, että joidenkin mielestä olisi parempi olla tapaamatta. Hänen mielestään tärkein tulos on itse tapaaminen, vaikka mistään ei saataisi sovittua.

–Oikea seuraus on, että kanava on auki. Sitä pitkin voivat diplomaatit jatkaa poliittista dialogia. Kuuma linja on auki, sanoo Valtasaari.