Kommentti: Viikonlopun järkyttävä saldo – Suomessa liian moni lapsi joutuu seksuaalisen väkivallan tai häirinnän uhriksi

Oulusta alkanut ilmiö rantautui sunnuntaina virallisesti Helsinkiin, kun poliisi kertoi pidättäneensä kolme ulkomaalaista miestä epäiltynä alaikäisiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Vielä sunnuntaina poliisi ei kertonut, minkä ikäisiä uhrit ovat, eikä epäiltyjen miesten iästäkään ollut tietoa. Poliisin tiedotuslinja on ollut näissä rikosepäilyissä niukka.

Niukkuudelle on varmasti perusteensa, mutta samalla poliisi itse ruokkii hurjana käyvää huhumyllyä.

Turvapaikanhakijoiden tekemiin rikoksiin liittyvissä uutisjutuissa poliisin tulisi olla todella vahvasti näkyvillä ja kuuluvilla.

Jos yksittäinen tutkinnanjohtaja ei ymmärrettävästi sitä roolia ehdi ottaa, poliisiorganisaatiosta löytyy kyllä viestintäosaamista vastaamaan niin kansalaisten kuin toimittajien kysymyksiin. Tutkinnalliset perusteet eivät voi tarkoittaa totaalista vaikenemista.

Sunnuntain jälkeen on kuitenkin selvää: Oulua järkyttäneet tapaukset eivät ole vain Oulun ongelma, vaan kyse on laajemmasta ongelmasta. Nähtäväksi jää, miten monta tapausta nousee vielä esille.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vastenmielisiä ja alhaisia.

Jokainen terveellä arkijärjellä varustettu ihminen on niistä järkyttynyt ja kauhistunut ja äärimmäisen vihainen. Kielteisille tunteille pitää olla sijansa, mutta niiden vietäväksi ei pidä lähteä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi lauantaina Oulussa, että Suomessa tapahtuu joka päivä viisi lapsiin kohdistuvaa seksuaalista rikosta. Viisi!

Luku on järkyttävä kuvaus siitä, millaista väkivaltaa ja ahdistelua lapset ja nuoret Suomessa kohtaavat. Tuokin luku on vain arvio, koska seksuaalirikoksista suurin osa jää piiloon.

Viikonvaihteen aikana poliitikot ovat vaatineet seksuaalilain kiristyksiä, tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja parempaa kotouttamista. Ne ovat politiikkojen vakiovastauksia, kun kysytään, mitä nyt pitäisi tehdä, että vastaavaa ei enää tapahdu.

Hallitusta on syytetty sinisilmäisyydestä sekä siitä, että neljän vuoden aikana mitään ei ole tehty. Kritiikille on varmasti aiheensa ja paikkansa, sillä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset eivät suinkaan ole uusi asia.

Tällä ja edellisillä hallituksilla olisi kyllä ollut aikaa ja mahdollisuuksia kiristää lakeja seksuaalirikosten osalta, mutta toimetonta on ollut.

Käsi ylös, kuka oikeasti uskoo, että kaikki rikokset saadaan loppumaan vain ja ainoastaan lakia muuttamalla?

Seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia on syytä nostaa, jotta tuomiot ovat tuntuvia ja kovia. Kovat tuomiot on yksi ja selkeä merkki siitä, miten vakavista ja ihmisarvoa loukkaavista rikoksista seksuaalirikoksissa on kyse. Laki on olennainen ja tärkeä, mutta vain yksi keino monimutkaisen ongelman ratkaisemisessa.

Rikoksesta tuomitut ja yhteisölle vaaraa aiheuttavat ulkomaalaiset on poistettava maasta, ja tämän mahdollistaa myös nykyinen ulkomaalaislaki.

Nyt on sen lain soveltamisen paikka, vaikka vaikeaa se onkin. Rikoksesta tuomittuja henkilöitä ei välttämättä oteta vastaan siellä, minne heidät Suomesta karkotettaisiin. Suomessa rikoksia tehneiden ulkomaalaisten paikka ei ole.

Karun ongelman ydin on lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta.

Suomesta on tehtävä yksiselitteisesti turvallinen maa lapsille ja nuorille ja se tarkoittaa sitä, että kenenkään aikuiseksi varttuvan ihmisen ei tarvitse kohdata minkäänlaista ei sanallista, eikä fyysistä seksuaalista väkivaltaa eikä sen uhkaa. Eikä keneltäkään. Ei maahan tulleelta ulkomaalaiselta eikä suomalaiselta.

Se on ilmiö ja asia, johon on puututtava kovalla kädellä niin lain kuin asenteiden tasolla.

Nyt julkitulleet seksuaalirikokset eivät ole Oulun ongelma. Ne ovat koko Suomen ongelma ja ratkaisut ovat aikuisten ihmisten käsissä.