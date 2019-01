Kommentti: Uutisia ei voi vetää hatusta – luotettava lehtijuttu perustuu tarkistettuun tietoon

"Mistä te niitä aiheita keksitte?" saa toimittaja usein kuulla vieraillessaan vaikkapa koulussa.

Valmis juttu on käynyt läpi monta työvaihetta. Se on kenties saanut alkunsa aamupalaverin polveilevasta keskustelusta tai lukijan vinkistä. Joskus se on voinut lähteä liikkeelle sosiaalisessa mediassa kiertävästä huhusta. Silloin pitää selvittää, onko se edes totta.

Uutisia ei voi keksiä omasta päästään, vaan niiden pitää perustua tietoon. Usein toimittaja raportoi tapahtumista: rikoksista, onnettomuuksista tai esimerkiksi Ruotsin kuninkaan vierailusta Suomessa.

Tiedon etsiminen on kutkuttavin mutta haastavin vaihe. Luotettava tieto ei useinkaan löydy somen virrasta. Ensimmäiseksi pitää selvittää, kuka puhuu eli mistä lähteestä tieto on tullut. Eri tahot ajavat omia etujaan. Poliitikko ajaa puolueensa asiaa, yrittäjä puhuu kauppaamiensa tuotteiden puolesta ja eläinjärjestö eläimien. Tiedon lähteet on tuotava esiin.

Toisin kuin tämmöisissä kommenteissa, uutisjutussa toimittajan mielipide pitää erottaa muusta sisällöstä.