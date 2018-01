Kommentti: Orpon vaikea päätös - puhemiehen valinnan jälkeen löytyy mielensäpahoittajia

Kokoomuslaiset eivät aprikoi seuraavan presidentin nimeä, vaan hierarkiassa presidentistä seuraavan eli puhemiehen nimeä. Eduskunta valitsee uuden puhemiehen 5.2. ja paikka on kokoomuksen, koska se on nyt, perussuomalaisten hajottua eduskunnan toiseksi suurin puolue.

Orpon valinkauhassa on neljä nimeä. Ilkka Kanerva, Anne-Mari Virolainen, Paula Risikko ja Arto Satonen. Kanerva, Virolainen ja Satonen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

Valitsipa Orpo kenet tahansa, niin päätöksen jälkeen löytyy mielensäpahoittajia. Pirkanmaalla suututaan, jos Orpo valitsee puhemiehen omasta vaalipiiristään Varsinais-Suomesta. Varsinais-Suomessa tukea on tasaisesti Kanervalle ja Virolaiselle, joten joku loukkaantuu sielläkin. Paine valita nainen on kova. Eduskunnan puhemiehenä on ollut vain kolme naista eli nykyinen Maria Lohela (ps.), Riitta Uosukainen (kok.) ja Anneli Jäätteenmäki (kesk.) Miehen valintaa puoltaisi se, että Kanerva on ollut kaikkien aikojen pisimpään kansanedustajana ja ansioitunut monin tavoin. Painolastia on kuitenkin kymmenen vuoden takaa.

Risikon valinnasta seuraus olisi avoin sisäministerin paikka. Risikko ei ole kertonut kantaansa, mutta suostunee, jos arvokkaaseen tehtävään kysytään. Ministeriksi valittaisiin silloin nainen kokoomusryhmästä. Suuren valiokunnan puheenjohtajana toimiva Virolainen voisi olla vaihtoehto myös ministeriksi. Kierrätyskin olisi mahdollista, jos sisäministeriöön halutaan ministerikokemusta. Kai Mykkäselle on jo kertynyt ministeripäiviä ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerin tehtävään voitaisiin valita uusi naisministeri.