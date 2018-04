Kommentti: Muurit eivät saa pysäyttää tietoa terrori-iskun suunnittelusta – lain harmaalla alueella on oltava luova

Suomessa on Rikosseuraamuslaitoksen arvion mukaan yli sata eri tavoin radikalisoitunutta vankia. Muuttunut laintulkinta kuitenkin vaikeuttaa tiedon välittämistä uhkaavista vangeista poliisille. Uutta, korvaavaa tulkintaa työstetään parhaillaan. Sen valmistumista odotellessa voi vain toivoa, että viranomaiset osaavat toimia harmaalla alueella sopivan luovasti.

Suomessa käydään parhaillaan oikeutta siitä, oliko Turun viimekesäisessä joukkopuukotuksessa kyse lain määrittämästä terrorismista vai tavanomaisista henkirikoksista ja niiden yrityksistä. Samaan aikaan vankiloissa istuu huomattava määrä henkilöitä, joissa on havaittu piirteitä radikalisoitumisesta. Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) puolitoistavuotisessa projektissa tehtiin havainto 112:sta eri tavoin radikalisoituneesta vangista.

Havainto oli siinä määrin havahduttava, että Rise ryhtyi perustamaan seitsemää uutta virkaa radikalisoitumisen ehkäisyyn. Samalla kuitenkin törmättiin ongelmaan, jolla voi ratkaisematta jäädessään olla peruuttamattomia seurauksia.

Lännen Media ja Kaleva uutisoivat lauantaina, että vankilaviranomaisilla ei ole enää oikeutta oma-aloitteisesti ilmoittaa muille viranomaisille tietoa vankien radikalisoitumisesta tai muusta riskikäytöksestä.

Syynä on muuttunut laintulkinta, jonka mukaan esimerkiksi poliisi saa vankiloilta tietoa riskihenkilöistä vain, jos se osaa kohdennetusti pyytää sitä.

–On tietenkin täysin kestämätön tilanne, jos viranomaisten välillä ei pystytä välittämään tärkeitä tietoja, oikeusministeriön osastopäällikkö totesi LM:n jutussa.

Niin on. Hyvää tilanteessa on se, ettei asiassa ole jääty toimettomiksi. Ministeriö asetti työryhmän selkeyttämään viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon liittyvää lainsäädäntöä. Uusi sääntely voisi tulla voimaan vuoden 2020 alusta. Siihen asti eletään harmaalla alueella. Kun uhkaavasti radikalisoitunut vanki vapautuu, siitä on tultava tieto viranomaisille tavalla tai toisella. Kukaan tuskin haluaa myöntää jälkeenpäin, että vaara oli tiedossa, mutta siitä ei voitu kertoa eteenpäin pykälien takia.

Keskusrikospoliisi aikoo ehdottaa pysyväispyyntöä vankiloiden radikalisoitumisraportteihin. Ministeriön näkemyksen mukaan tämä mahdollistaisi tietojen luovuttamisen nykylain pohjalta, mutta asiaa pohditaan tietojenvaihtoa käsittelevässä työryhmässä.

Tässä tulee kaino toive työryhmälle: pohtikaa asiaa nopeasti. Uusia lain tulkintaohjeita odotellessa viranomaisten toivoisi osaavan luovia harmaalla alueella siinä määrin taitavasti, että tieto terrori-iskulla tai muulla joukkosurmalla hekumoivasta vangista päätyy muurien ulkopuolelle tavalla tai toisella.

Kirjoittaja on Lännen Median uutispäällikkö.

Jussi Orell