Kommentti: Maria Ohisalon näytönpaikka jatkuu – miten nostaa vihreiden kannatus nousuun vetämättä tuolia Touko Aallon alta?

Hämmennys gallupkurimuksessa kamppailevan vihreiden puheenjohtajatilanteesta jatkuu. Puolue tiedotti lauantaina Touko Aallon sairausloman jatkuvan marraskuun puoliväliin. Aalto jäi uupumuksen vuoksi sairauslomalle 13. syyskuuta.

Työtaakan alla uupuminen on vakava asia, joka on syytä hoitaa kuntoon. Jos tilanteen korjaamiseksi vaaditaan pitkä huili, sellaiseen on oltava oikeus myös poliitikolla. Puolueen kannalta tilanne on kuitenkin hankala, jos viriää spekulaatioita siitä, kuka puolueen lopulta johtaa vaaleihin.

Puoluesihteeri Lasse Miettinen vakuutti lauantaina, että sairausloman jatkuminen ainakin marraskuun puoliväliin ei vaikuta puoluetyöhön.

–Vihreiden vaalityö jatkuu täysillä. Se oli keskeinen toive Toukon jäädessä sairauslomalle, että mikään ei pysähdy vain sen vuoksi, että puheenjohtaja on hetken poissa, Miettinen linjasi.

Ei puoluesihteeri tietysti muuta voikaan tällaisessa tilanteessa sanoa.

Tilanne on haastava myös Aaltoa sijaistavalle varapuheenjohtajalle Maria Ohisalolle . Kesän 2017 puheenjohtajaäänestyksessä Ohisalo jäi vielä sekä Aallon että Emma Karin taakse, mutta Aallon sijaistaminen on antanut köyhyystutkija Ohisalolle näytönpaikan, jonka tämä on ainakin toistaiseksi käyttänyt televisiokeskusteluja myöten hyvin.

Seuraavan kuukauden aikana mitataan sijaisen lojaalisuutta puheenjohtajalle. Miten hoitaa sivussa olevan Aallon tehtävät samaan aikaan riittävän hyvin mutta kuitenkin niin, ettei tule kaivaneeksi maata puheenjohtajan jalkojen alta? Miten kenttäväki reagoi, jos puolueen kannatus kääntyy gallupeissa nousuun Ohisalon aikana? Riittääkö huonoon imagokierteeseen ajautuneelle Aallolle vielä tukea?

Vihreiden puoluevaltuuskunta kokoontuu Helsingissä 17.–18. marraskuuta eli heti Aallon sairausloman päättymisen jälkeen. Puoluevaltuuskunta toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä. Marraskuun kokouksessa saattaa olla paljon pelissä.

jussi.orell(a)lannenmedia.fi