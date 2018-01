Kommentti: Kuinka monta ruutua tarvitaan vaali-illaksi? – Viritä somekanavasi vaalihuumaan

Sauli Niinistön johtoasema vahva – 64,2 prosenttia

Istuva presidentti ja valitsijayhdistyksen ehdokas Sauli Niinistö on saanut eniten eli 64,2 prosenttia, kun äänistä on laskettu noin puolet. Toisella sijalla on tällä hetkellä vihreiden ehdokas Pekka Haavisto 11,0 prosentin osuudella. Jaetulla kolmannella sijalla äänissä ovat 6,1 prosentilla perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen. Lue lisää