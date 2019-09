Komissaarien salkkujen painossa on eroja – näin vaikutusvaltaisten tehtävien jako etenee

BRYSSEL

Pakataanko Suomen komissaariehdokkaan Jutta Urpilaisen (sd.) salkkuun painavia talousasioita ja esimerkiksi vastuu EU:n budjetista? Salkkujako selvinnee lähiaikoina, koska jäsenmaiden ehdottamien komissaariehdokkaiden lista alkaa olla valmis.

Komission puheenjohtajaksi nouseva Ursula von der Leyen on joutunut viivyttämään nimilistan julkistamista, koska muutama pala kokonaisuudesta liikkuu vielä. Isoin uupuva kohta on ollut Italian komissaariehdokas, jota on jouduttu odottamaan maan poliittisen turbulenssin takia.

Toinen liikkuva palanen on sukupuolijako. Saksalaispuheenjohtaja on patistanut jäsenmaita nimeämään aiempaa enemmän naiskomissaareja, jotta 28-jäseniseen tiimiin saataisiin yhtä paljon miehiä ja naisia. Tasapaino näyttää olevan lähellä.

Urpilaisella kuten muillakin komissaariehdokkailla saattaa jo olla vihiä salkun sisällöstä von der Leyenin kanssa käymiensä keskusteluiden perusteella. Komissiosta kuitenkin painotetaan, ettei mistään ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Von der Leyen on jatkanut tällä viikolla ehdokkaiden haastatteluita, eikä ole varmaa, hyväksyykö hän kaikki jäsenmaiden lähettämät ehdokkaat.

Komissaarien pitää läpäistä EU-parlamentin valiokuntien tiukka grillaus. Tämän jälkeen parlamentti äänestää vielä koko komission luottamuksesta.

Kysymyksiä saattaa herättää esimerkiksi Unkarin Laszlo Trocsanyi, joka on entisenä oikeusministerinä ollut tukemassa kiistanalaisia, oikeusvaltiohuolia nostattaneita uudistuksia.

Britannia on kertonut, ettei se nimeä edes varoiksi uutta komissaaria, koska maa on lähdössä EU:sta lokakuun viimeisenä päivänä. Uusi komissio aloittaa ilman Britanniaa marraskuun ensimmäisenä päivänä.

Yllätyksiä saattaa kuitenkin tapahtua, niin brexitissä kuin komission aloittamisaikataulussa.

Salkkujen painoarvossa isoja eroja

Entisenä valtiovarainministerinä ja ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana Urpilainen olisi potentiaalinen vastaamaan talousasioista tai kehityskysymyksistä.

Salkkujen painoarvoa voi arvioida eri mittareilla. Yksi mittareista on raha eli se, kuinka ison budjetin liikutteluun komissaari pääsee vaikuttamaan. Tässä mielessä valtaa on varsinkin budjettikomissaarilla, koska hän kaitsee rahankäyttöä ja pääsee vaikuttamaan sitä kautta koko EU:n toimintaan.

Toinen mittari on toimivalta. Ne alueet, joilla EU:lla on yksinomaista toimivaltaa, ovat painavia myös salkkuina. Painavia tehtäviä ovat näin kauppa- ja kilpailuasioista vastaavien komissaarien salkut. Pohjoismaiset naiset kauppakomissaari Cecilia Malmström ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tekivät tällä kaudella näkyvää työtä.

Kolmas mittari on ajoitus. Ilmastosta ja kaupasta vastaavat komissaarit pääsevät varmasti myös uuden komission etulinjaan.

Urpilainen on kertonut olevansa kiinnostunut erityisesti talousasioista, ulkosuhteista sekä osaamisesta, innovaatioista ja tutkimuksesta.