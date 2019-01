Puolustusvoimain komentaja vaihtuu kesällä, Lindberg ei tavoittele jatkokautta – "sota ei yhtä miestä kaipaa"

HELSINKI

Puolustusvoimain komentaja vaihtuu kesällä. Nykyinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg kertoi tänään, ettei tavoittele jatkokautta vaan siirtyy reserviin.

Lindbergin viisivuotiskausi komentajana päättyy elokuun alussa. Lindberg täyttää kesäkuussa 60 vuotta.

– Minulla on ollut tässä jo jonkun aikaa tiedossa – viime vuoden lopulta lähtien – että komentajakauteni päättyy tämän määräaikaisen viisivuotiskauden lopussa. Jään reserviin 1. elokuuta, Lindberg sanoi toimittajille maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä.

Puolustusvoimilla on edessään isoja kalustohankintoja, kun sekä Meri- että Ilmavoimien pääjärjestelmät poistuvat käytöstä peräkkäin 2020-luvulla. Lindberg ei pidä komentajan vaihtumista ongelmallisena juuri suurten alus- ja hävittäjähankintojen alla.

– Sota ei yhtä miestä kaipaa. Kun vesilasista vetää sormen pois, siihen ei jää monttua. Aina löytyy tekijöitä, Lindberg sanoi.

Puolustusvoimien johdossa on tapahtumassa muitakin vaihdoksia. Viime viikolla prikaatikenraali Pasi Jokinen nimitettiin Ilmavoimien komentajaksi huhtikuun alusta lukien. Merivoimien uutena komentajana aloitti jo tämän vuoden alussa lippueamiraali Jori Harju.

Niinistö keskusteli marraskuussa

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Puolustusvoimien komentajan vaihtuminen ei liity millään lailla Lemmenjoella vuonna 2017 järjestetyn vapaaehtoisen harjoituksen tapahtumiin. Niinistö kommentoi asiaa MTV:lle.

Valtakunnansyyttäjänvirasto nosti tämän kuun alussa syytteet Karjalan lennoston ex-komentajaa Markus Päiviötä ja Ilmavoimien komentajaa Sampo Eskelistä vastaan Lemmenjoen harjoituksiin liittyen. Päiviön epäillään käyttäytyneen harjoituksessa epäasiallisesti ja Eskelisen epäillään viivytelleen Päiviön rikosepäilyn esitutkinnan aloittamista.

Valtakunnansyyttäjänvirasto pyysi viime viikolla keskusrikospoliisia aloittamaan esitutkintalain mukaisen esiselvityksen Lindbergin menettelystä Lemmenjoen harjoituksen jälkiselvittelyssä. Esiselvityksessä tutkitaan, onko Lindbergin osalta syytä epäillä rikosta.

Niinistö kertoo käyneensä Lindbergin kanssa marraskuun lopussa keskustelun komentajan tehtävästä ja käynnistäneensä yhteisymmärryksen tuloksena jo joulukuussa uuden komentajan haun. Niinistön mukaan Lemmenjoen tapahtumat eivät olleet hänen ja Lindbergin käymässä keskustelussa esillä eivätkä ne mitenkään vaikuttaneet asiaan.

– On itsestään selvää, että vaihdoksilla ei ole vaikutusta puolustusvoimien toimintakykyyn tai kykyyn valmistella hankintoja, Niinistö kommentoi MTV:lle.

"Kohu voi olla hyväksi"

Lindbergin mukaan häneen kohdistuvaa esiselvitystä on vaikea kommentoida, koska se ei ole vielä käynnistynyt.

– Aika näyttää, mitä se tarkoittaa. En ole koskaan ollut minkään selvityksen tai tutkinnan kohteena. Tämä on uusi kokemus, Lindberg sanoi toimittajille maanpuolustuskurssin avajaisissa.

Lindbergin mukaan Lemmenjoen harjoituksesta noussut kohu voi olla Puolustusvoimille hyväkin asia.

– Se osoittaa sen, että me puutumme näihin asioihin. Me emme hyväksy epäkorrektia käyttäytymistä, me tutkimme asiat perusteellisesti ja tämä tulee nyt kaikille selväksi, kansalaisille ja meidän omalle henkilöstölle, Lindberg sanoi.

– Puolustusvoimien osalta on tärkeää, että meillä on kansalaisten luottamus. Kun saamme selville epäkorrektia toimintaa niin me aloitamme tutkinnan. (...) Lopulta tämä avoimuus on meille kaikille hyödyksi.

"Haasteellisempi toimintaympäristö"

Yle kertoi viikonloppuna, että SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset olisivat valmiita siihen, että Hornetit korvaavia uusia hävittäjiä hankittaisiin vähemmän kuin kaavaillut 64 kappaletta. Asia kävi ilmi Ylen puolueiden puheenjohtajille tekemästä kyselystä.

Lindberg ei ottanut kantaa hävittäjien täsmälliseen lukumäärään, mutta sanoi, että lukumäärän olisi syytä olla samassa suuruusluokassa. Lindberg muistutti, että esimerkiksi Venäjä tuo Suomen lähialueille jatkuvasti uusia SU-35-hävittäjiä.

– Suomen ilmapuolustusympäristö on kehittymässä haasteellisemmaksi. Suomi tarvitsee oman suorituskykynsä, ja eihän vanhoilla hävittäjillä voida loputtomiin lentää, Lindberg sanoi.

– Meille on tärkeää, että tämä suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Meidän toimintaympäristömmehän ei ole viime aikoina juuri helpommaksi muuttunut.

STT

STT