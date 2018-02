Komedia kantaa kunniakkaasti teinisikailut ja nuorisokiiman

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme tiistain kiinnostavinta tv-elokuvaa

P.S. Rakastan sinua ***

Hilary Swank vei vaikeat pääroolit niin kunniakkaasti maaliin elokuvissa Boys Don’t Cry ja Million Dollar Baby, ettei kaksi parhaan pääosan Oscaria ole liioittelua. Richard LaGravanesen romanttinen draamakomedia on periaatteessa helpompi tapaus, mutta heikompi tähti veisi sen tiukassa käänteessä ojaan. Nyyhkytarina nimittäin alkaa pyyhkiä kyyneleitä, kun Holly-leski saa yllättävän yhteyden miesvainajaansa (Gerard Butler). (USA 2007)

Liv tiistai 13.2. klo 21.05

American Pie ***

Tuntuu juhlalliselta kirjoittaa tämmöisen teinisikailun yhteydessä, että "jo muinaiset roomalaiset", mutta lause on paikallaan. Nuorisokiiman, ruoan ja kohelluksen yhdistelmällä on nimittäin pitkät perinteet, joita Paul ja Chris Weitzin komedia kunniakkaasti kantaa. Kaikkine ruumiineritteineenkin. Jason Biggs ja Chris Klein kuuluvat neljän lukiolaisnuoren porukkaan, jolla on hinku päästä poikuudesta ennen kuin koulu on ohi. (USA 1999)

Sub tiistai 13.2. klo 21.00

The Change-Up *

David Dobkinin komedia näyttää, kuinka helposti päättömästä sikailuhuumorista tulee silkkaa tuskaa. Ikikulu idea vaihtuvista rooleista heittää perheenisä Jason Batemanin kokemaan häntäheikki Ryan Reynoldsin elämää – ja päinvastoin. Siitä on seurauksena niin ankea putki tissit-kikkeli-kakka -linjan huumoria, että ihan kelpo näyttelijät sortuvat kovaan möykkään ja mölinään. Ei leffa siitä ainakaan hauskemmaksi muutu. (USA 2011)

TV5 tiistai 13.2. klo 21.00