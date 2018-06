Kolumni: Uutisviikko kuin suoraan "MV-lehden" nimestä – oikeudenkäynti pakotti valemedian edustajat ja journalistit lähituntumaan

Päättyvä uutisviikko tuo mieleen painokelvottoman hokeman, johon niin sanottu MV-lehti nimellään viittaa. Parempia ja mukavampia aikoja on mediassa saatu elää kuin tämä.

Viikko jää muistiin kovasanaisesta kommentoinnista ja tuntemattomista miehistä, jotka tuijottavat vihamielisesti työtään tekevää naistoimittajaa. MV-käräjien viikossa on silti paljon hyvää. Niin on aina, kun vain jaksaa uskoa, että järjestelmä toimii ja paha saa palkkansa. Yhtä tärkeää on tietenkin puhdistaa uhrien ja syyttömien maine.

Oikeudenkäynti alkoi ahtaassa helsinkiläisessä käräjäoikeuden istuntosalissa keskiviikkona. Vyyhdin laajuudesta kertoo, että kahdessa päivässä ehdittiin puida vasta alkutahdit. Ensimmäinen osio on keskittynyt loukkaaviin väitteisiin ja etenkin Ylen toimittajan Jessikka Aron työkykyä koetelleeseen ajojahtiin. Maanantaina kuullaan syytteisiin vastaajia.

On mainio asia, että verkossa härskejä ja vihamielisiä väitteitä julkaiseva MV-sivusto on vihdoin tuomioistuimen käsiteltävänä. Oikeudenkäynti nostaa kissan kunnolla pöydälle. Valeuutiset ovat olemassa oleva ilmiö, johon suomalainen oikeusjärjestelmä joutuu ottamaan kantaa. Samaan aikaan pelissä on jopa pelottavan suuret panokset, kun sananvapauden ja yksilön koskemattomuuden rajaa vedetään.

Helsingin käräjäoikeudessa oikeuden puheenjohtaja Mitja Korjakoff vie prosessia eteenpäin tilassa, jonka ahtaus pakottaa valemedian edustajat ja työtään tekevät journalistit hieromaan kyynärpäitään yhteen. Siinä voi nähdä outoa symboliikkaa. Häväistystarinoiden keksijät ja kohteet joutuvat lähikontaktiin.

Tiivis tunnelma tekee normaalista raportoinnista tarpeettoman vaikeaa. Lännen Median oikeustoimittaja Rebekka Härkönen työskenteli keskiviikkona ja torstaina vakaasti ja luotettavasti, vaikka joutui tuijottavan tuntemattoman mieshenkilön silmätikuksi pikkuruisessa oikeussalissa.

Oikeuden toteutuminen ottaa koville. Oikeuskäsittely saattaa kuitenkin tuoda valaistusta tärkeään asiaan. Kyse on perinteisen lehdistön ja tarkoitushakuisen nettisisällön revittelijöiden eron betonoimisesta. Yhtä lailla kyse on siitä, että kohudosenttina tunnettu Johan Bäckman on vuosia suoltanut Moskovan intressejä palvelevaa tarinaa medioihin niin Suomessa kuin Venäjällä.

Bäckman ja MV-lehden perustaja Ilja Janitskin ovat vastaamassa samassa oikeusjutussa. Jos kaksikko tuomitaan, jäljelle jää poliittinen kysymys siitä, millainen on naapurimaan rooli niin Bäckmanin kuin Janitskinin toimissa.

Paineet ovat kovat. Psyykkaus netissä ei taukoa edes vakavien syytteiden käsittelyn ajaksi. Kunnon journalistien on jatkettava työtään päättäväisesti, pelkäämättä ja nöyristelemättä.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja.