Kolumni: Trump on osittain oikeassa – reaalipolitiikassa ydinnapin koolla on aina ollut väliä

Donald Trump saa huutia aiheesta monessa asiassa. Yhdessä Trump on tavallaan oikeassakin: liberaalit, vasemmisto ja inhoreaktioinen media kauhistelevat myös hänen tavanomaisia toimiaan kuin ne olisivat mielipuolisia.

Kun Pohjois-Korean yksinvaltias Kim Jong-un esitti uudenvuodenpuheessaan järjettömiä ydinaseuhkauksia Yhdysvalloille, jostain syystä moni alkoi nimitellä Trumpia.

Kim julisti maallaan olevan ohjuksia, jotka kantavat kaikkialle Yhdysvaltoihin, ja että laukaisunappi on koko ajan hänen työpöydällään. Trump vastasi lapselliseen pullisteluun samalla mitalla:

"Voisiko joku hänen nääntyneestä ja nälkiintyneestä valtakoneistostaan ystävällisesti kertoa hänelle, että minullakin on ydinnappi ja että se on paljon isompi ja voimakkaampi kuin hänen, ja että se oikeasti toimii", Trump tviittasi.

Trump sai vastaansa tukun kauhistuneita julkisuuden henkilöitä. Kirjailija Stephen King tviittasi, että kyse on miesten kummalla on isompi -kisasta. Näyttelijätär Alyssa Milano piti kerskailua todella vaarallisena lausuntona Trumpilta. Toinen filmitähti Mia Farrow analysoi: "Hän haluaa sotaa."

Todellisuudessa juuri tässä tilanteessa Trump toimi niin kuin presidenttien tapana on.

Yhdysvaltain presidentit vähintään Theodore Rooseveltista lähtien ovat hyödyntäneet samaa keinoa: näyttäneet – ja myös käyttäneet – voimaa. Suurvaltojen kilpailussa on aika ajoin tapana viestittää, että asevoimaa ja vaikutusvaltaa on enemmän kuin vihollismailla. Ainoa uusi piirre on Trumpin Twitter-julkisuuden käyttö viestin välittämisessä.

Suurvaltojen asevoimien vertailu, nykykielellä nappien koolla kerskailu, on maailmanpolitiikan kova ydin.

Kansainvälisen politiikan teoriassa kilpailua ja konfliktia korostaa realistinen koulukunta. Realistien mukaan maailmannäyttämöllä tärkeimpiä pelureita ovat valtiot, ja ne toimivat oman turvallisuutensa, kansallisten etujensa ja valtataistelun ohjaamina – eivät kauniiden aatteiden.

Realistien haastajia kutsutaan idealisteiksi tai neutraalimmin liberaaleiksi. Liberaalit korostavat yhteistyötä valtioiden välillä ja monenkeskisiä toimijoita, kuten YK:ta.

Trump on äärimmäinen realisti. Yhdysvalloilla todellakin on isompi asepelote ja enemmän ystäviä maailmassa kuin hylkiövaltio Pohjois-Korealla. Ei siitä mihinkään pääse, eikä sen sanominen ääneen ole mitenkään tavatonta, vaikka Hollywoodin näyttelijöistä reaalipolitiikka tuntuu kovalta.

Yli sata vuotta sitten Teddy Roosevelt kehotti afrikkalaiseen sananlaskuun viitaten: "Puhu pehmeällä äänellä ja kanna isoa keppiä, niin pääset pitkälle". Ei Trumpin toiminta tästä niin kummoisesti eroa.

Kaiken lisäksi Pohjois-Korea näyttää vihdoinkin lämmittävän suhteitaan Etelä-Koreaan.

Kirjoittaja on Lännen Median yhteistuotannon päätoimittaja.