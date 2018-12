Kolumni: Theresa May on brittien Jari Lindström – uskollinen soturi hoitaa homman, vaikka ei huvittaisi

Alati sakenevassa brexit-sotkussa rimpuileva Britannian pääministeri Theresa May ansaitsisi jonkinlaisen urhoollisuusmitalin. Itse EU-eroa vastustava May on sinnikkäästi yrittänyt ajaa kansanäänestyksen tulosta läpi politiikan harmaan kiven.

Arvostelijoita on riittänyt. Joidenkin mielestä koko EU-ero pitäisi perua tai vähintäänkin järjestää uusi kansanäänestys. Toisten mielestä erosta on pidettävä kiinni, mutta neuvoteltava sen pohjaksi parempi sopimus. Joitakin hiertää ajatus jäämisestä tulliliittoon määräämättömäksi ajaksi.

The Sunday Times uutisoi sunnuntaina, että May aikoi lykätä tiistaiksi kaavailtua äänestystä parlamentissa ja lähteä vielä kerran toiviomatkalle Brysseliin anomaan helpotuksia brexit-sopimukseen. Kuten asiaan kuuluu, Mayn esikunta kiirehti kiistämään uutisen todenperäisyyden, koska muutakaan mahdollisuutta ei herkässä tilanteessa ollut.

Maanantaina May ilmoitti toimivansa juuri niin kuin sunnuntaina oli uumoiltu. Tappion uhkaama May siirsi äänestystä ja lähti EU-johtajien luokse ilman takeita myönnytyksistä.

May on kuin virkamies, joka toimii velvoitteidensa mukaan, koska niin kuuluu tehdä, vaikka aina ei haluaisi. May taitaa kuulua siihen ihmisryhmään, joka on valmis kaatumaan, kunhan kaatuu kunniallisesti saappaat jalassa. Tällöin voi toivoa, että jos arvostusta ei osoiteta nyt, ehkä sen aika tulee joskus myöhemmin. Kukaan ei pääse ainakaan nimittelemään tuuliviiriksi.

Mayn toiminnasta on jotenkin tullut mieleen aiempi perussuomalainen, nykyinen sininen työministeri Jari Lindström . Entinen paperimies ja työttömyyteenkin henkilökohtaisesti tutustunut ay-"Jarppa" on urhoollisesti esitellyt ja puolustellut työttömien ja työntekijöiden asemaa heikentäviä hallituksen ratkaisuja milloin aktiivimallista, milloin henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta. Molemmissa tapauksissa hallitus ajautui napit vastakkain ay-väen kanssa.

– Kyllä minä tiedän, sieltä tulee kiukkuista palautetta siitä, että on käännetty takki nurin. Mutta jos sitä pohtisin joka päivä, niin voisin lopettaa vaikka heti tämän työn, Lindström totesi Ilta-Sanomissa lokakuun alussa, jolloin vääntö irtisanomissuojaan kajoamisesta kävi kuumimmillaan.

Lindströmin esiintymisestä on ollut aistittavissa, että aina ei ole ollut helppoa yrittää vakuutella ensin itselleen ja sen jälkeen äänestäjille, että työllisyyttä tässä parannellaan, vaikka keppiä tarjotaan.

Ministerin työ jos mikä on ammatinvalintakysymys. Niinpä konservatiivipuolueen sisäisessä äänestyksessä luottamuksen saanut May pitää kiinni valitsemastaan linjasta. Odottaa tunnelin päässä mitä tahansa, ainakin sitä kohti kilkutellaan kun kerran on matkaan lähdetty.

