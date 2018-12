Kolumni: Pihtaan tämän yhteiskunnan pilalle, eikä se ole sinun asiasi

"Eurooppa tarvitsee Magnitski-lain, jolla rankaistaan ihmisoikeuksien rikkojia ja hirmuhallintoja" – julkaisemme poliitikkojen laajan yhteisvetoomuksen ainoana Suomessa

Joskus nimi on kaikki kaikessa. Tässä tapauksessa nimi Sergei Magnitski on maailmanlaajuinen synonyymi taistelulle ihmisoikeusloukkauksia vastaan 2000-luvulla. Hänen uhrauksensa sai vastakaikua ihmisoikeusrikosten uhreilta maailman joka kolkassa. Hänen nimeään kantavia säädöksiä, jotka määrittelevät vakavia seuraamuksia ihmisoikeuksien loukkaajille, on otettu käyttöön kautta maailman. Lue lisää