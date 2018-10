Kolumni: Isällä oli vaarinsa veistämä puuporsas ja minulla kaksi puupalikkaa – mutta kaksivuotias lapsenlapsi on syntynyt Samsung tai Apple käsissään

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski: Maksuhäiriömerkinnän poisto auttaisi tuhansia velkansa maksaneita ja antaisi uuden alun

Lakialoite maksuhäiriömerkinnän poistamisesta luottotiedoista odottaa parhaillaan hallituksen käsittelyä. Kesäkuussa tehdyn lakialoitteen tavoitteena on, että maksuhäiriömerkintä poistetaan luottotietorekisteristä aina, kun velka on maksettu tai vanhentunut tai velan peruste on poistunut. Lue lisää