Kolumni: Euroopan muuri ja häpeälliset kuolemat sen edessä – Trumpin rajatouhuja turha arvostella Euroopassa

Kolumni

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin muuriprojektia ja rajapolitiikkaa Meksikon vastaisella rajalla seurataan tarkasti Euroopassa asti.

Trumpin rajatouhuja ei voida kuitenkaan EU:ssa hirveästi arvostella, sillä EU:n etelärajalle on viime vuosina rakentunut niin ikään muuri, jonka tarkoitus on pitää maahanmuuttajat poissa.

Kyseistä muuria ei ole fyysisesti olemassa, koska Välimeren päälle ei tarvitse rakentaa.

Muuri on kuitenkin pystytetty siten, että ensin Turkille on annettu rahaa pakolaisten hoitoon, jotta se ei päästä turvapaikanhakijoita EU:n alueella. Tämän jälkeen on annettu rahaa epävakaaseen Libyaan ja sen rannikkovartiostolle, jotta se estäisi siirtolaisveneiden lähtemisen Välimerelle.

Lisäksi eri järjestöjen pelastustoimintaa Välimerellä on samalla rajoitettu.

Kovien toimien toivotaan vähentävän vaarallisia, salakuljettajien järjestämiä merimatkoja kelvottomilla veneillä.

Välimerellä vaikuttaakin hukkuvan vähemmän ihmisiä kuin aiemmin. Vuoden 2016 noin 5 000 hukkuneesta ollaan pääsemässä tänä vuonna lähelle 2 000 hukkunutta. Sekin on vielä karmea määrä ihmisiä.

Lisäksi siirtolaiset ovat ennen merimatkaansa vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan uhreiksi, hyväksikäytetyiksi ja jopa kidutetuiksi. Tämä ei ole eurooppalaisten vika, mutta suurta innokkuutta kärsimyksen vähentämiseen ei ole vaikuttanut olevan. Esimerkiksi sekasortoisen Libyan osaamiseen ja auttamishaluun luotetaan sokeasti.

EU:n eripuraisen maahanmuuttopolitiikan yksi harvoista yhteisymmärryksistä on se, ettei vuosien 2015–2016 suurta muuttoliikettä haluta enää Eurooppaan. Turvapaikanhaku EU-maasta pysyy näin monelle siirtolaiselle vaikeana urakkana niin virallisia kuin epävirallisia reittejä pitkin.

Suuria maahanmuuttajamääriä halutaan EU:ssa välttää monista syistä. Taloudellista vastaanottokykyä ei ole loputtomasti ja maahanmuuttoon liittyvät huolet antavat polttoainetta niin populisteille kuin äärioikeistolle.

Näin EU on päätynyt tekemään jonkin verran samanlaista maahanmuuttopolitiikkaa kuin esimerkiksi Perussuomalaiset haluaa: ulkorajoja säppiin ja tehostetaan palautuksia. Juuri muusta ei unionissa ole laajaa yhteisymmärrystä, kun puhutaan turvapaikkapolitiikasta.

Ehkä ex-puoluepomo Timo Soinin suosikkihokema "Missä EU, siellä ongelma" ei enää sovi aina perussuomalaisten suuhun?

Jos tilanne Välimerellä ei muutu, EU:n pitää keksiä muitakin keinoja hukkumisten ehkäisemiseksi.

Joko apua on saatava enemmän lähtömaihin tai meripelastusta on parannettava. Ehkä molempia keinoja tarvitaan.

Nykyisin Euroopan muurille kuolee ihmisiä, ja sen pitäisi hävettää.