Kolmen tytön pelättiin suunnittelevan iskua kouluun Riihimäellä – syyttäjä jätti syytteet nostamatta

Ministeri Grahn-Laasonen haluaa ehkäistä kiusaamista jo päiväkodissa

Kiusaaminen on vähentynyt suomalaiskouluissa viime vuosina, mutta sen ehkäisemiseksi tarvitaan edelleen uusia keinoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen huomauttaa, että keinojen tehokkuutta on pohdittava, koska kiusaamisen vähentymisen tahti on hidastunut. Lue lisää