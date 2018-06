Kokoomusnuoret mylläisivät ministeriöt uusiksi

Puolueiden nuorisojärjestöiltä on totuttu kuulemaan räväköitä kannanottoja. Kokoomuslaiset eivät tee poikkeusta.

Nyt nuoret ovat hahmotelleet uuden rakenteen ministeriöille. Se voi toimia pohjana hallitusneuvotteluissa, jos kokoomus on niissä mukana.

Kokoomusnuorten uusi puheenjohtaja Henrik Vuornos kertoo, että vanhoja luutuneita rakenteita on aika tuulettaa kunnolla, sillä maailma on muuttunut.

–Taustalla on neljä megatrendiä, joiden takia asiat pitäisi ryhmitellä uudelleen. Ne ovat ilmastomuutos, muuttoliikkeet, digitalisaatio ja kaupungistuminen.

Näkyvimmin uudistuisi työ- ja elinkeinoministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö pilkottaisiin kahtia ympäristö- ja työ- ja elinkeinoministeriöön.

–Ministereinä olisivat työ- ja yrittäjyysministeri sekä elinkeino- ja maatalousministeri. Saman katon alla käsiteltäisiin yrittäjyyden lisäksi ruoka, maatalous, biotalous ja maaseutu.

Lisäksi muodostettaisiin kokonaan uusi rakennetun ympäristön ministeriö. Siellä pitäisi majaa liikenne- ja asuntoministeri.

–Liikennehankkeet ovat kiinteästi yhteydessä asumishankkeisiin. Ajatellaanpa Länsimetroa tai Tampereen ratikkaa. Molempiin liittyy TIIVIISTI asuntotuotannon edistäminen.

Ympäristöministeriö laajenisi myös ilmastoministeriöksi. Siellä olisivat energian ja luonnon lisäksi kalat, riista, vesi ja metsät.

Nuoret ovat huolissaan maahanmuuttajien kotouttamisesta. Heidän mukaansa se on lapsen kengissä. Siksi opetusministeriöön perustettaisiin kotouttamisministerin salkku.

Valtioneuvoston kansliassa pääministerin lisäksi työskentelisivät kanslia- ja digitalisaatioministeri sekä Eurooppa-ministeri.

–Suomessa on nyt käyty läpi sähköistämisen vaihe. Seuraava askel on se, että meidän on saatava digitalisaation hyödyt irti. Tarvitsemme siihen kiireesti koordinointia.

Vuornoksen mukaan nuorten mallilla ei haeta niinkään säästöjä, vaan kyse on siitä, että hallinnon rakenteiden on vastattava maailman muutokseen.

Entä miten emopuolue suhtautuu nuorten malliin?

–Varmasti hyvin. Osa on ehdotuksia, joita kokoomus on jo ajanut. Osaa ehdotuksista puoluejohto pitää ehkä liian radikaalina.