Kokoomus menetti 50 000 äänen potin, mutta korvaavia tähtiä löytyy – Mykkäsestä povataan ääniharavaa

Nuorisosiipi on muutoinkin voimissaan: oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja kokoomusnuorten nykyinen johtaja Henrik Vuornos ovat hyviä esimerkkejä.

Kansanedustaja Hjallis Harkimon (kok.) yllätysero kokoomuksesta tietää yli 11 000 äänen aukkoa puolueelle Uudenmaan vaalipiirissä.

Kun mukaan lasketaan Euroopan investointipankkiin lähteneen Alexander Stubbin yli 27 000 ääntä sekä muihin tehtäviin siirtyneiden Sanna Lauslahden ja Outi Mäkelän viime eduskuntavaaleissa saamat äänimäärät, puhutaan liki 50 000 äänen potista. Iso potti.

Moni on pitänyt menetyksiä dramaattisena, varsinkin kun Harkimon muovaileva uusi poliittinen liike on astumassa samoille apajille kuin kokoomus markkinaliberaalisin ajatuksin.

Kokoomuksessa on suhtauduttu tilanteeseen vielä maltillisesti, ainakin ulospäin. Mutta ei tarvitse olla kovin kummoinen ennustajaeukko, jos arvelee, että puolueväki miettii kuumeisesti uusia ääniharavoita Uudellemaalle.

Stubbin ja Harkimon kaltaisia äänten jymykerääjiä ei heti tältä istumalta tule mieleen, mutta varsin näyttävä lista syntyy, kun raapaisee vähän syvemmältä.

Kokoomuksen nuorten puheenjohtajan pesti on ollut perinteisesti hyvä astinlauta monelle kokoomuslaiselle. Nykyinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok:) on ollut aikoinaan nuorten johdossa. Mykkänen lensi ensikertalaisena eduskuntaan viime vaaleissa komealla yli 5 000 äänellä.

Mykkänen on yksi niistä kuumista nimistä, joista povataan uutta ääniharavaa.

Nuorissa voimaa

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.), joka edustaa Kaakkois-Suomen vaalipiiriä, on hyvä esimerkki siitä, mitä toimiminen kokoomuksen nuorisosiiven johdossa voi saada aikaan.

Häkkänen on Mäntyharjun lahja Suomelle. Hän tuli suuren kansan tietoisuuteen nimenomaan nuorten puheenjohtajana, jolla oli tiukat, mutta perustellut mielipiteet. Hänen uransa on siitä lähtien ollut yhtä nousua.

Kun nykyinen puheenjohtaja Petteri Orpo joskus väistyy tehtävästään, hänen perijänsä voi olla Häkkänen tai Mykkänen.

Nuoria johtaa tätä nykyä Henrik Vuornos , joka on ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa. Nuoresta iästään huolimatta hän on ehtinyt olla monessa mukana, ja hän on ehtinyt luoda laajat verkostot.

Espoon kaupunginvaltuustossa vaikuttavalle Vuornokselle povataan uraa eduskunnassa. Hän on yksi politiikan tulevista kuumista nimistä.

Edelleen kokoomuspiireissä hehkutetaan sipoolaisen kuntapoliitikko Heikki Westmanin nimeä. Tämä nuori juristi oli ehdokkaana viime vaaleissakin, mutta jäi hiukan kärjestä jälkeen.

Urheilijoita listoille

Kun Lauslahti lähtee uusiin tehtäviin, voi sijaa löytyä espoolaiselle kaupunginvaltuutettu Marika Niemelle . Hän vaikuttaa muun muassa HUS:n hallituksen jäsenenä.

Kunhan aikaa kuluu, niin kokoomus skannaa Uudeltamaalta myös julkkikset. Pidetään hyvin todennäköisenä, että puolue löytää listoilleen urheilijoita. Hyvä esimerkki on kansanedustaja Sari Multala (kok.), joka ensikertalaisena kokosi sievoisen äänipotin.

Sekä Harkimo että Stubb tuovat loven myös ruotsinkielisyyteen. Puoluetoimistossa mietitään myös ruotsia äidinkielenään puhuvia ehdokkaita.

Huhuissa on pyörinyt Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin nimi. Hän olisi kokoomukselle lottovoitto. Tosin jos Fjäderiä houkuttaa politiikkaa, niin koti voi löytyä pikemminkin RKP:sta.