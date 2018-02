Kokoomus ja sdp sanasodassa supon valvonnasta: "Irtopisteiden keruuta turvallisuuden kustannuksella"

Sdp ja kokoomus ajautuivat perjantaina julkiseen ilmiriitaan suojelupoliisin parlamentaarisesta valvonnasta. Eduskunnan puhemiesneuvosto hylkäsi torstaina hallituspuolueiden voimin sdp:n tekemän ehdotuksen, joka olisi tuonut suojelupoliisin toiminnan kokonaisuudessaan uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan valvontaan.

Puhemiesneuvoston eduskunnan työjärjestykseen esittämät valiokunnan tehtävät liittyvät tiedustelutoiminnan eli salaisten tiedonhankintakeinojen valvontaan. Sdp haluaisi, että valiokunta voisi valvoa myös sitä, mihin tiedustelutoiminnalla saatua tietoa käytetään.

Puhemiesneuvoston äänestyksen häviäminen sai sdp:n torstaina takajaloilleen ja puhumaan vakavasta repeytymästä tiedustelulakien valmistelussa.

Puhemiesneuvostoon kuuluvat kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen ja Kari Tolvanen vastaisivat siihen perjantaina tiedotteella, jonka mukaan sdp politikoi turvallisuuden kustannuksella ja kerää poliittisia irtopisteitä vakavan asian kustannuksella.

– Eduskunnan työjärjestyksestä päättäminen ei ole oikea paikka linjata niin merkittävää asiaa kuin suojelupoliisin valvonta. Se kuuluu valiokuntakäsittelyyn. Päätökset on tehtävä perusteellisesti asioita selvittäen ja asiantuntijoita kuullen, Satonen korostaa.

Hän pitää yllättävänä, että sdp otti esityksen supon kokonaistoiminnan valvonnasta esille puhemiesneuvostossa, koska se ei sisältynyt työjärjestyksen muutoksia valmistelleiden virkamiesten toimeksiantoon.

– Esitys tuotiin sdp:n toimesta pöytään puskista, Satonen paheksuu.

"Ei ole voinut tulla yllätyksenä"

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman napauttaa Satoselle, ettei sdp:n vaatimus ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä.

– Heti kun tiedustelulakien uudistaminen käynnistyi, viestitimme hallitukselle ja silloiselle sisäministerille Petteri Orpolle (kok.), että supon valvonta on ratkaistava tässä yhteydessä. Viime syksynä esitimme kirjallisessa lausunnossamme supon kokonaisvalvonnan kirjaamista työjärjestykseen. Viime vuonna Tuula Haatainen (sd.) on erikseen ottanut tämän esille puhemiesneuvostossa, Lindtman perustelee.

Satosen mukaan demareiden kanta supon kokonaisvalvonnasta ei tullut yllätyksenä mutta paikka, missä sdp sitä esitti, tuli.

– Kysymys suojelupoliisin valvonnasta on se mittaluokan kysymys, ettei sitä voida eduskunnan työjärjestyksessä määrätä. Kun tiedustelulait ovat perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, sen yhteydessä voidaan käsitellä kysymys suojelupoliisin valvonnasta. Eduskunnan työjärjestys muuttuu sen jälkeen, jos tehdään muutoksia lakiin, Satonen sanoo Lännen Medialle.

Antti Lindtmanin mukaan supon päällikölle tulee laajat oikeudet: Muun muassa oikeus päättää ulkomailla tapahtuvasta tiedustelusta, Suomen kansalaisen vakoilusta ulkomailla ja ulkomaisten tiedustelupalveluiden oikeuksista supon operaatioiden yhteydessä kotimaassa.

– On kaikkien etu, että tiedetään, kenellä on kokonaisvastuu supon valvonnasta ja että se tiedetään sekä supossa että eduskunnassa. Siksi se on kirjattava selkeästi, eikä supon valvonta saa jäädä harmaalle alueelle.

– Ilman supon valvontaa ei tule uusia tiedusteluoikeuksia, Lindtman toistaa uhkauksensa mutta toivoo valvonnasta vielä kompromissia valiokunnissa.