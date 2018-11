Kokoomus esittää osin maksutonta varhaiskasvatusta, ryhmäkokoja ei pienennetä – perhevapaisiin 6+3+3-malli

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla keräsi yli 60 000 allekirjoitusta

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla on kerännyt eduskuntakäsittelyyn vaadittavan määrän kannatusilmoituksia. Kyseessä on viiden eri ympäristöjärjestön eli Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen, BirdLifen, Luonto-Liiton sekä Natur och Miljönin alulle laittama kansalaisaloite. Aloitteeseen on kerätty ääniä puolen vuoden ajan. Lue lisää