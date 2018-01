Kokoomus ei järkyty, jos Niinistöä ei valita presidentiksi ensimmäisellä kierroksella

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vakuuttaa, että kokoomukselle ei ole minkään valtakunnan järkytys, jos kansanliikkeen ehdokkaana olevaa Sauli Niinistöä ei valita presidentiksi ensimmäisellä kierroksella sunnuntaina 28. tammikuuta järjestettävissä presidentinvaaleissa.

–On yksi tai kaksi kierrosta, niin pidän aivan selvänä, että presidentti Niinistö valitaan myös toiselle kaudelle. Tavoitteena on ensimmäinen kierros ja hyvältä mahdollisuudet näyttävät. Me osana kansanliikettä hoidetaan tämä homma maaliin, Orpo sanoi Helsingin Narinkkatorilla lauantaina.

Kokoomuksella on lauantaina Helsingissä puoluevaltuuston kokous. Osana kokousta Orpo piti Narinkkatorilla yleisölle avoimen puheen ja vastaili politiikan ajankohtaisiin kysymyksiin. Koko alkuvuoden kansaa puhuttanutta aktiivimallia Orpo puolusti vahvasti, mutta totesi myös, että hallitus tekee korjauksia malliin, jos ilmenee kohtuuttomia tilanteita. Aktiivimallissa työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei ole kolmen kuukauden aikana ollut vähintään 18:aa tuntia töissä tai ansainnut yrittäjätuloa 241 euroa tai ollut viikon aktivointitoimissa.

Orpon mukaan kohtuuton tilanne on sellainen, jos ihminen ei omasta aktiivisuudestaan huolimatta joko pääse palveluihin tai työhön.

Uusia palveluja nopeasti

Työvoimahallinto pystyy järjestämään lisää palveluja työttömille heti alkuvuodesta. Palvelujen lisäys onnistuu siksi, että työministeriön työvoimapoliittisista määrärahoista säästyi peräti 70 miljoonaa ja ne voidaan suunnata tarvittaviin palveluihin.

– Annetaan työministeriölle heti vuoden alusta lupa käyttää varoja etupainotteisesti. Muodollinen päätös tehdään lisätalousarvioissa keväällä, Orpo kertoi.

Hän uskoo, että rahaa tarvitaan kymmeniä miljoonia euroja.

–Olen käyttänyt sanaa riittävästi, Orpo kuvasi.

Yleissitovuus tulevien kausien asia

Työministeri Jari Lindström (sin.) on ottanut esille yleissitovuuden pohtimisen sekä Helsingin Sanomien että Mustreadin haastattelussa.

Orpon mukaan yleissitovuuden poisto ei ole hallituksen aktiivisessa eikä piilevässä agendassa. Lindströmin avausta hän piti kuitenkin kiinnostavana.

–Mielenkiintoista, että Lindström rohkeasti nosti tämänkin kissan pöydälle.

Orpo painotti, että nyt on tärkeää edistää paikallista sopimista liittokierroksella, kuten on sovittu.

–Pidemmän aikavälin tavoite on lisätä työmarkkinoiden joustoa. Tietenkin siinä tarkastelussa yleissitovuus on yksi keskeisistä asioista. Keskustelu on paremminkin tulevien vaalikausien asia.

Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömien työnantajien on noudatettava työehtosopimusta. Näin turvataan niiden palkkataso, jotka työskentelevät järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa.