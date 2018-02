Kokoomuksen kansanedustaja Lepomäki aikoo äänestää sote- ja maakuntauudistusta vastaan: "Ei tuo säästöjä"

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen: Kokoomus pitää kiinni sitoumuksista ja sopimuksista.

Kokoomuksen markkinaliberaaliin siipeen lukeutuva kansanedustaja Elina Lepomäki aikoo äänestää hallituksen sote- ja maakuntauudistusta ja sote-palvelujen valinnanvapauslakia vastaan eduskunnassa.

–Olen analysoinut, miten kokonaisratkaisu täyttää hallituksen tavoitteet. Se ei tule saavuttamaan taloudellisia tavoitteita, ja potilaiden hoitoon pääsy tulee jopa vaikeutumaan nykyisestä.

–Kaiken lisäksi pannaan pystyyn maakuntahallinto, jonka kanssa joudutaan elämään vielä vuosikymmeniä, vaikka sote-ratkaisu hyvin todennäköisesti joudutaan sen ympärillä uudistamaan lähivuosina joka tapauksessa jo senkin takia, että se on ilmeisessä ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

Lepomäki kertoo keskustelleensa asiasta laajasti kokoomuksen kenttäväen kanssa, josta valtaosa hänen mukaan jakaa huolen.

–Kehotan muitakin kokoomuslaisia pohtimaan, millaista uudistusta ollaan tekemässä. Ihmisten verotaakkaa todennäköisesti lisätään ja saadaan vastavuoroisesti lisää hallintoa, jota ei Suomessa varsinaisesti ole tälläkään hetkellä liian vähän.

–Sote-ratkaisu ei tule myöskään avaamaan markkinoita, vaan johtaa tilanteeseen, jossa suuret toimijat valtaavat markkinat ja joka ei tule johtamaan kilpailuun. Hyöty ei tule kanavoitumaan veronmaksajille eikä myöskään potilaille, Lepomäki sanoi eduskunnassa toimittajille.

Lepomäki sanoo keskustelleensa asiasta myös kansanedustajakollegoidensa kanssa.

–Ymmärrän, että puoluejohto on sitoutunut tähän malliin, mikä on ollut edellytys tälle hallitukselle. Koen velvollisuudeksi kertoa, että tähän liittyy merkittäviä huolia kansankunnan kannalta.

Lepomäki sanoi, ettei hänellä ole kuitenkaan intressiä lähteä kaatamaan hallitusta. Hallituksella on eduskunnassa vain muutaman paikan enemmistö.

Jokinen: Yksityisajattelua

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoi, että kyse on Lepomäen yksityisajattelusta.

–Kokoomus pitää kiinni niistä sitoumuksista ja sopimuksista, joita kumppaneiden kanssa on tehty.

Kokoomus sai syksyllä 2015 sorvatun kompromissin mukaan sote-palveluihin valinnanvapauden vastapainoksi sille, että keskusta sai vuosikymmenet havittelemansa maakuntahallinnon.

Viime joulun alla kokoomus joutui kuitenkin perääntymään valinnanvapauden tuomisesta asiakasseteleillä erikoissairaanhoitoon, koska sen pelättiin rapauttavan julkisen erikoissairaanhoidon.

Jokisen mukaan lakien eteen tehdään vielä paljon työtä eikä vielä tarkkaan tiedetä, mistä lopulta äänestetään.

Sote- ja maakuntauudistus ovat valinnanvapautta lukuun ottamatta eduskunnan käsittelyssä. Valinnanvapauslaki on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikon torstaina.

Jokisen mukaan ryhmäkokouksessa ennen äänestyksiä käydään asiat läpi ja siinä yhteydessä edustajan pitää ilmoittaa, jos aikoo äänestää vastoin ryhmän kantaa. Suuren salin äänestykset uudistuksesta käydään vasta kesäkuussa.

–Enemmistö hallituksen esityksille täytyy salissa saada. Tietysti silloin, kun hallituksen enemmistö salissa on näin ohut, niin laskentaa käydään joka päivä. Se on arkirutiinia.

Jokisen tiedossa ei ole, että eduskuntaryhmässä olisi useita Lepomäen tavalla ajattelevia. Ryhmäkokouksissa se ei ole hänen mukaan noussut esille.

Orpo: Aika pitkälle meni

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi eduskunnassa kuulleensa tänään ensi kertaa kansanedustaja Elina Lepomäen ajatuksista kaataa sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapaus.

–Täytyy todeta, että olemme kolme vuotta eduskuntaryhmässä käsitelleet sote- ja maakuntauudistusta ja valinnanvapautta, ja kuulin tämän ensimmäisen kerran hänen suustaan. Aika pitkälle meni.

Myös Orpo korosti, että kokoomus on eduskuntaryhmänä ja ministeriryhmänä sitoutunut sote- ja maakuntauudistukseen kokonaisuutena ja kokoomukselle valinnanvapaus on olennainen osa sitä.

–Me viedään tämä sovitusti eteenpäin. Mitä tulee valinnanvapautta koskevaan kritiikkiin, niin sitä en ymmärrä. Uskon todella siihen, että valinnanvapaus on väline, joka helpottaa ja nopeuttaa ihmisten hoitoon pääsyä ja lisää tasa-arvoa. Valinnanvapaus avataan kaikille. Tänä päivänä se on ainoastaan niille, joilla on rahaa tai vakuutus. Syntyy monituottajamalli ja se tuo myös markkinatalouden mukaan. Minä uskon markkinatalouteen.

Orpo painotti, että yhden ryhmän jäsenen ulostulo viime hetkellä ei vaikuta hänen ajatteluunsa.

Lepomäen aikeisiin äänestää lakiesityksiä vastaan Orpo ei ota kantaa.

–Se on ennen kaikkea ryhmän johdon asia. Meillä on selkeät pelisäännöt ja niiden mukaan toimitaan. Me ollaan yhdessä sitouduttu hallitusohjelmaan ja hallitustyöskentelyyn. Kun tuodaan hallituksen esityksiä, niin lähdetään siitä, että kansanedustajatkin tukevat niitä.